infleuncer-lotocki (1).jpg Canela Devoto cuando jugaba Hockey

“Hubo un momento en el que ya me cansé. (...) Eso en algún punto me empezó a afectar y en ese momento empecé a buscar lugares donde hacerme una operación”

Canela contó que se operó con Aníbal en el 2019 y se hizo una liposucción con marcación abdominal, “no es que te ponen nada como implantes o silicona, solamente me saqué grasa del abdomen”. A pesar de que no presenta problemas de salud, se encuentra preocupada después de la muerte de la modelo Silvina Luna.

“No se puede confiar en ese enfermo. Yo por meterme a un quirófano estoy en duda de qué va a pasar con mi vida en un futuro”

La influencer empezó un debate con sus seguidores donde les aconsejo que no hagan lo que ella hizo y les recomendó hacerlo por la vía saludable, es decir, con dieta y ejercicio.

“Hoy en día tengo 28 años y quiero vivir mi vida. No me quiero hacer ninguna operación más y espero no tener esta sustancia en mi cuerpo. (...) Ojalá se haga justicia”

