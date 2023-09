Hay que tener capacidad de hacer autocrítica, si alguien se enoja, que vaya al psicólogo. No importan las personas, hay que asumir los errores, no es grave pedir perdón. Hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón Hay que tener capacidad de hacer autocrítica, si alguien se enoja, que vaya al psicólogo. No importan las personas, hay que asumir los errores, no es grave pedir perdón. Hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón

“Hubo gente que tuvo oportunidades y no estuvo a la altura. Por ejemplo, en el momento en el que pudimos acumular reservas no lo hicimos y tardamos mucho tiempo en renegociar la deuda con bonistas y el FMI, pero seguimos pagando los vencimientos y, también, como no teníamos crédito externo financiamos ATP e IFE con emisión y hoy la gente lo paga con inflación”, arremetió.

Luego de una cumbre peronista en Tucumán en el que se saldaron muchas diferencias y algunas cuentas pendientes, Massa se mostró en Plaza de Mayo con la CGT para hablarle a la clase media.

image.png

Luego de créditos a pymes, beneficios al campo, bonos a asalariados, congelamiento de tarifas y un pequeño alivio a monotributistas, ahora elevó el mínimo no imponible de Ganancias a $1.700.000 pero pidió que no lo usen para comprar dólares.

A su vez, advirtió a Patricia Bullrich (JXC) y Javier Milei (LLA): “Ahora que jugamos por los porotos van a ver al peronismo en la cancha”.

En este marco, se esperan nuevas medidas que permitan darle cierto aire al peronismo y que Milei no se escape en las encuestas y se vuelva inalcanzable, como por ejemplo debatir en el Congreso la reducción de la jornada laboral.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir tomando medidas para mejorar la distribución de ingreso en Argentina”, disparó Massa.

En resumidas cuentas, el escritor y analista político, Jorge Asís, lanzó en una de sus últimos editoriales: “Ahora viene el tiempo de la casta”.

Sin dudas, Milei y Bullrich deberán repensar sus estrategias y relanzarse también. ¿A Milei le alcanza insistir con la dolarización? ¿A Bullrich le alcanza con el apoyo de Macri desde TN?

El triple empate de las PASO obliga a repreguntarse permanentemente todo en los 3 equipos de campaña y ya quedó a la vista en Juntos por el Cambio que no surte efecto apostar al "cuanto peor, mejor" porque eso no terminó de erosionar al peronismo en la magnitud que se esperaba y sólo fortaleció a una posición extrema como Milei.

Tampoco está claro que esto le traiga beneficios electorales a Massa pero en el búnker de la calle Mitre apuestan a un balotaje con Milei, por lo que este tipo de reacciones son las que siempre lograron al peronismo mantenerse vigente pese a que muchos lo enterraron año tras año.

Más información en Urgente24

Dólar de cara a octubre: ¿Qué se puede esperar?

La UCR disparó contra Jonatan Viale por el mapa amarillo

Malvinas: El Gobierno cruzó duramente a Diana Mondino

China sigue: Tras dólar vs. yuan, furia por Starbucks vacío

Verano 2024: Flybondi y JetSmart se anticipan con pasajes baratos