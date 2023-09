Cinthia Fernández contraataca: "No se le cayó una..."

"Acá la critiqué y fui la más dura. Yo me hago cargo de la crítica. Jamás dije que no es víctima, dije que está sufriendo, que no se lo deseo, pero digo que la actitud fue una porquería", "Fue una falta de respeto a la familia la que tuvo en la despedida, en salir ni bien falleció Silvina me pareció un circo patético. Me parece una falta de respeto que se aferre a la familia queriendo un primerísimo plano, la actitud que tuvo en la despedida, toda montada", agregó.

Y como si todo lo expresado previamente no fuera suficiente, concluyó diciendo: "¡El circo de que no se le cayó una sola lágrima! No se hace lo que hizo ella. Fue la que más daño le hizo a Silvina. Consciente o no, en algún punto fue cómplice del camino de él, porque le abría las puertas y lo promocionaba. No sé si pago o gratis", remató diciendo.

"Empezó a salir con Aníbal Lotocki después que él provocara la muerte de una chica de 21 años, en Misiones. Sabía con quién estaba", sentenció. "Empezó a salir con Aníbal Lotocki después que él provocara la muerte de una chica de 21 años, en Misiones. Sabía con quién estaba", sentenció.

