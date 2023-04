La guerra de palabras entre Cinthia Fernández y Milca Gili

"Si hay fantasías sobre si acuso o no a tal o cual, no me hago cargo. El libro tiene mucho de mí, pero no estoy denunciando a nadie, eso no corre por mi cuenta", sostuvo Gili.

image.png

La expresión generó indignación en Cinthia Fernández, quien interpretó esto como una "burla" hacia aquellas mujeres que han pasado por situaciones similares. En consecuencia, expresó su descontento de manera enérgica: "Me parece que tenés que ser clara porque la violencia de género es algo delicado, que sufren muchas mujeres. No podés jugar ni hacer prensa con eso".

Milca molesta por la recriminación, le respondió: "Yo no tengo por qué decirte si él fue o no violento conmigo. Este libro es una parodia, es divertido".

image.png

La actriz y panelista exacerbada por la contestación disparó sin filtro: "¿La violencia te parece divertida?", a lo que Milca rápidamente contestó: "Yo no hablo de violencia de género, en ningún momento. El libro dice que hay una relación de sometimiento donde es tan responsable la protagonista como él".

"Si ponen el título 'denuncia', 'acusación'... eso no me corresponde. De Luciano dice que hizo terrorismo psicológico, que me anuló con su ego y con su soberbia, pero ahora todo lo que yo haga, me lo van a asociar a que soy la ex novia de...", arremetió la escritora.

A lo que la panelista haciendo caso omiso a lo dicho por Gili manifestó: "Pero no es divertido. Es un tema serio, siento que estás jugando con algo delicado. Se te ve sonriente, jugando... no considero que la violencia psicológica se pueda tomar así".

image.png

Anteriormente, ¿Qué afirmaciones hizo Milca Gili que relacionan a Luciano Pereyra?

“Me banqué muchas. Lo que quiere un celebrity es meter a su mujer en un country, que no trabaje y que prácticamente esté a la sombra”. “Yo tengo mucha responsabilidad de haber seguido intentando buscar ese amor cuando ese amor no era. Y de haberme quedado. Yo también tuve mucha culpa”, expresó la modelo.

“Él tenía varias de esas moviditas así. Yo las llamo terrorismo psicológico”. “Él tenía varias de esas moviditas así. Yo las llamo terrorismo psicológico”.

----------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Chernóbil, la tragedia que cambió al mundo

Giro en la causa de la modelo argentina: Es femicidio

Javier Milei juega en la cornisa y arriesga votantes

"Se armó la podrida": Apuran a Maslatón en redes por sueldo