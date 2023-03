Giro en la causa de la modelo argentina: Es femicidio

En ese sentido, el tío de la modelo asesinada indicó que la figura penal originaria, propuesta por la fiscalía mexicana, no condecía con las pericias en la autopsia que exhibieron señales de tortura y abuso, y el giro en la causa se debe a la consciencia de los errores iniciales judiciales. “Agostina mide 1,70 más o menos. Estaba casi sentada. Toda la circunstancia nos parece más que sospechosa. El cinto estaba muy bajo como para llegar a ahorcarla”, dijo:

https://twitter.com/bbelenvazquez/status/1633312216605773824 hace 2 días escribía esto.. hoy la autopsia confirma lo que ya sabíamos.



No nos olvidemos de esta cara.

Juan Manuel Reverter te vas a pudrir en tu propia mierda.



Por Agostina y por todas las mujeres que por machitos como vos hoy no están.#Justiciaporagos #NiUnaMas pic.twitter.com/Mqe0PbQL36 — María Belén (@bbelenvazquez) March 8, 2023

Por su parte, la madre de Agostina Jalabert en diálogo exclusivo para A24 apuntó al novio de su hija, argumentando que estaba sumida en una relación tóxica desde hacía dos años, y que el día anterior al crimen su hija la whatsappeó: “El viernes 17 de febrero, Agostina me manda un mensaje a las 14.30 y me dice ‘mamá, me siento fea, siento que me merezco hombres que me lastimen’. Le di mi apoyo, que salga, que no lo necesitaba a él, que lo eche, que no valía la pena enojarse por una persona así. Se jugó una carta que tenía la posibilidad de que saliera mal y salió mal”:

image.png

