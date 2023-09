La película en Netflix que revive un clásico con éxito furor

image.png

¿Qué son los terrores elevados? Son aquellos filmes que buscan trascender el género y ofrecer una reflexión más profunda sobre temas sociales, psicológicos o filosóficos. Algunos ejemplos son El resplandor, La bruja, El legado del diablo o Midsommar.

Scream V se burla de esta tendencia y reivindica el valor del terror puro y duro, sin pretensiones ni mensajes ocultos. El humor negro, la ironía y el gore son los ingredientes principales de esta película que sabe cómo entretener y asustar al mismo tiempo.

Jenna Ortega, la revelación

Entre el nuevo elenco que se suma a la franquicia, hay una actriz que se destaca por su talento y carisma: Jenna Ortega. La joven estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña interpreta a Tara Carpenter, una estudiante de secundaria que es atacada por Ghostface y termina hospitalizada.

Ortega, que tiene 19 años, ya ha participado en varias producciones exitosas como Jane the Virgin, Stuck in the Middle, You y The Babysitter: Killer Queen. Fue la voz de Wednesday en la serie de Netflix sobre la épica y turbia Familia Adams.

image.png Jenna Ortega: una crack

Jenna Ortega por sí sola es más actriz que todo el elenco que apareció anteriormente y sobresale entre las nuevas inclusiones. Acá entrega un muy buen personaje de cara a una nueva generación. Caso contrario al de Melissa Barrera que me pareció bastante regular. Veremos cómo evoluciona.

Un homenaje a Wes Craven

Scream V es lo mejor que le pasó a la franquicia desde su inicio en 1996. Y, aunque Wes Craven ya no está más con los mortales, se nota el cariño por el nuevo grupo de directores a su trabajo. Los únicos puntos flojos son las inclusiones del viejo reparto. Menos Dewey, su aparición aporta considerablemente al desarrollo del acto dos.

Los responsables de esta nueva entrega son Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que forman parte del colectivo Radio Silence, conocido por películas como V/H/S, El heredero del diablo y Boda sangrienta. Ellos logran mantener el espíritu de la saga y al mismo tiempo darle un aire fresco y renovado.

El guion, a cargo de James Vanderbilt y Guy Busick, también es un punto a favor, ya que logra equilibrar el humor, el suspenso y la acción, además de incluir varios guiños y referencias a las anteriores películas y al cine de terror en general.

Una “requel movie”

Acá aprendí el significado de una “requel movie”: es tanto una secuela como un reinicio. En otras palabras, toma un tema de un tema anterior y lo actualiza. Scream V es eso (aunque tema titularse a sí misma como la quinta parte de un slasher que al parecer no daba para más).

La película funciona como una continuación de la historia original, pero también como un punto de partida para una nueva saga que puede seguir explorando las reglas y los clichés del género. Además, tiene un giro final que sorprende y satisface a los espectadores más exigentes.

SCREAM 5 Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Grita

Scream V es una película que no te podés perder si te gusta el terror, la comedia y la nostalgia. Es una propuesta divertida, inteligente y sangrienta que te hará gritar, reír y aplaudir. Y si no me creés, podés comprobarlo vos mismo en Netflix.

