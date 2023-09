Muerte de Silvina Luna: Marchan en la casa de Aníbal Lotocki

“Aníbal Lotocki ya tiene una custodia policial en la puerta. La fundación por la paz y el cambio climático había pedido un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo están cuidando para proteger su integridad física y la de su familia ”, aseguraron en el programa Poco Correctos por El Trece.

Silvina Luna, Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega fueron cuatro pacientes de Lotocki que fallecieron. Otra ex paciente del médico asistió a la marcha aseguró: "Me hice una cirugía de glúteos y pantorrillas con él en 2009 y hoy estoy padeciendo.. siento angustia de que Silvina falleció y yo también lo tengo al producto. Nunca lo denuncié porque tenía vergüenza pero ahora me contacté con Gabriela Trenchi".

"Hace más de 8 años que estoy sufriendo con mis piernas. Estoy a base de corticoides, siento dolor, ardor, puntazos en las piernas".

Silvina Luna: marcha en la casa de Aníbal Lotocki



El testimonio de una ex paciente del médico.





En la marcha estuvieron presentes Pamela Sosa y Stefania Xipolitakis, quienes también se operaron con Lotocki y hoy en día sufren consecuencias. Y otros famosos como Iliana Calabró y Nito Artaza.

image.png Foto: Ciudad Magazine

Tras el desenlace fatal, Fernando Burlando se presentó ante la Justicia para denunciar al médico Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna. Cabe recordar que en febrero de 2022 el cirujano ya fue condenado por lesiones graves a cuatro años de prisión, aunque el fallo no esté firme porque fue apelado. El Ministerio Público había pedido 7 años y 9 meses de prisión para el acusado.

Después de la autopsia al cuerpo de Luna, Burlando, habló con los medios y aseguró que “se pudo extraer material que había sido injertado se supone por Lotocki”. “Había en los glúteos y en las piernas. También se había depositado detrás de la rodilla por lo que se pudo observar. Era algo pesado y duro”.

Cuando se le preguntó al abogado sobre la nueva situación judicial, indicó que el proceso que se inició va a demorar varios días. También habló sobre el rechazo de tres magistrados de hacerse cargo de la causa, afirmando que “es llamativa la posición de los jueces. Silvina se fue sin que la Justicia le diera una respuesta. Le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique”.

La última entrevista de Silvina Luna: Su lucha y su sueño por cumplir

Simple y consciente: el mensaje de Silvina Luna en la última entrevista en La Peña de Morfi - Telefe

