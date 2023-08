Murió Mariano Caprarola: ¿Aníbal Lotocki bajo la lupa?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAngeldebritoOk%2Fstatus%2F1692283480623726887&partner=&hide_thread=false CAPRAROLA murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardiaco. https://t.co/EF25ihaZnK — ANGEL (@AngeldebritoOk) August 17, 2023

Cabe destacar, que tal como Silvina Luna, Caprarola experimentó dificultades de salud debido a una cirugía estética practicada por Aníbal Lotocki. Y en un reportaje hecho en el año 2020, el personaje público, visiblemente emocionado, compartía pormenores de la arriesgada intervención a la cual se sometió, exponiendo las secuelas que tuvo que afrontar.

"Durante años luché para sacarme algo que era innecesario, una sustancia tóxica que tenía en el cuerpo", manifestó. "Desde hace 8 años busco la solución en Los Ángeles y en todos lados del mundo".

Mientras que en lo que respecta al reconocido cirujano, se refería de esta manera: "Me enfermó, tengo una insuficiencia renal". "No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tremendo. Porque hasta fui garante de su clínica que tenía en Belgrano".

"Imaginen el grado de confianza que tenía. En ese momento era un pendejo e hice algo por estúpido. Por no pensar en las consecuencias", "Pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte", afirmaba compungido en una nota para "Socios del Espectáculo".

Según lo transcendido, el experto en tendencias había ingresado a las instalaciones del Instituto Argentino del Diagnóstico el lunes pasado, con el propósito de enfrentar una intervención quirúrgica dirigida a la extracción de cálculos renales. Pero lamentablemente, su condición de salud experimentó una alteración, durante el curso de la mencionada operación.

