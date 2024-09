Petróleo: Semana recesiva (-9%) y presión sobre la economía

DATOS EMPLEO ESTADOS UNIDOS



Unemployment Rate



-Dato: 4,2% vs est. 4,2%. Previo: 4,3%



Nonfarm Payrolls



-Dato: 142K vs est.: 164K. Previo: 89K.



Participation rate



-Dato: 62,7%. Previo: 62,7%



Average Hourly Earnings



-Dato MoM: 0,4% vs est. 0,3%. Previo: -0,1%…