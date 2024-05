Gánsters de los Balcanes: 'Reyes narcos' del tráfico de cocaína en Europa

image.png El narcotraficante acusado Slobodon Kostovski viajaba con frecuencia desde su base de operaciones en Brasil, utilizando pasaportes con nombres falsos que hacían difícil rastrear sus movimientos, según documentos de inteligencia estadounidenses y brasileños. Policía Federal de Brasil vía Reuters

Kostovski alias "El General", había estado traficando “grandes cantidades” de pólvora a “Europa durante un largo período de tiempo”, escribió la policía serbia en un informe de inteligencia del 2022, obtenido exclusivamente por Reuters.

El narco serbio que ahora tiene 70 años, había vivido en Brasil, y allí forjó fuertes vínculos con productores de cocaína en Colombia, Bolivia y Perú, desde donde organizó la distribución marítima de droga hacia Europa, según el documento serbio.

El narcoserbio "Pablo Escobar" de los Balcanes

Kostovski, actualmente se encuentra en una cárcel de Belgrado a la espera de su sentencia formal.

Ahora bien, el retorno de Kostovski a Europa en el 2018, coincidió con el aumento de la demanda de consumo de cocaína en Europa, según dicen las autoridades de Serbia.

La logística de la banda de Kostovski radicaba en armar el traslado de la cocaína desde los laboratorios de producción andinos a los "transas" (narcomenudeo) en París, Londres y Berlín, lo que se tradujo en que Europa se convirtiera en el mercado de cocaína número uno del mundo, según muestra un informe de Reuters.

Según Reuters que dialogó con funcionarios de antinarcóticos, el cártel de los Balcanes hizo contactos criminales en comunidades de la diáspora balcánica a ambos lados del Atlántico, e incluso infiltrándose en el sistema de transporte marítimo que mueve aproximadamente el 90% del comercio mundial de bienes.

image.png Europol dice que Kostovski fue el organizador de un importante cargamento transatlántico de cocaína que fue incautado el año pasado. El 24 de agosto de 2023, la policía serbia y española encontraron 2,7 toneladas métricas de pólvora a bordo de un velero cerca de las Islas Canarias. En redadas coordinadas en Serbia se encontraron 550.000 euros en efectivo y se produjeron múltiples detenciones. Europol vía Reuters

"Cuando hablamos de envíos a gran escala para abastecer al continente europeo, el único grupo hegemónico son los Balcanes", dijo Ivo Silva, un detective de la policía federal brasileña que investigó a Kostovski a finales de la década de 2000 como parte de la Operación Niva, una de las primeras investigaciones importantes sobre los traficantes de cocaína de los Balcanes que operan desde Brasil.

Los grupos de tráfico de los Balcanes no tiene la estructura verticalista de los cárteles latinoamericanos, sino que más bien trabajan en pequeñas células que son capaces de mover toneladas de drogas, según dijeron los funcionarios antinarcóticos, aunque éstas han librado batallas sangrientas unas contra otras por dominar el comercio de estupefacientes.

"No existe una estructura jerárquica estricta en el Cartel de los Balcanes", dijo a Reuters un ex funcionario de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que ha investigado a estas bandas. "No hay padrino", agregó.

En esa misma línea, Suecia, Holanda y Bélgica está atestada por el narcotráfico y sus pandillas, que cada tanto 'vuelan' edificios para ajusticiar a sus contrincantes. A tal punto que hace unos meses, el actual premier de centroderecha de Suecia, Ulf Kristersson, solicitó apoyo ‘táctico’ del Ejército en pos de combatir el crimen organizado y así neutralizar a las pandillas que son co-gobierno en algunas zonas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/KukulkanTimes/status/1705360324965314666?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1705360324965314666%7Ctwgr%5E0cfb3126df20848d85a19372d70093ece151a204%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fsuecia-mete-al-ejercito-frenar-el-auge-pandillas-n561375&partner=&hide_thread=false Un niño de 13 años, identificado como Milo, fue encontrado muerto en un bosque cerca de su casa en Estocolmo, Suecia. Según la fiscal Lisa dos Santos, se trata de otra víctima de la creciente guerra entre pandillas en el país.#ViolenciaDePandillas #Suecia #LutoInfantil pic.twitter.com/g3InUMQvW8 — kukulkan Times (@KukulkanTimes) September 22, 2023

Asimismo, la presencia de adolescentes en las pandillas suecas es ciertamente indiscutible. Este año, un joven de 20 años fue detenido tras la muerte de un hombre en un tiroteo en la ciudad de Helsingborg, sur del país. En otro caso, dos chicos de 14 años fueron hallados muertos en un bosque por no haber cumplido las tareas encomendadas por el cártel.

Evin Cetin, experta en delincuencia juvenil y abogada, señaló ante medios suecos que conoció jóvenes de 22 años que llevaban más de 10 años en el negocio del narcotráfico: “Hablaban de sí mismos como si fueran ancianos".

La guerra sangrienta entre las pandillas se evidencia en los titulares de los tabloides y en las noticias matutinas de Holanda, Suecia y Países Bajos, que siempre reportan muertes en tiroteos a plena luz del día (en barrios de sectores bajos de Estocolmo en donde operan 30 bandas) o en explosiones, que asesinan a transeúntes o vecinos inocentes.

Dos explosiones que estremecieron Estocolmo, una en Hasselby, (un suburbio de la capital) y otra en Linkoping, (a unos 175 kilómetros al suroeste) estarían conectadas con una guerra de pandillas.

Ambas explosiones y los tiroteos callejeros serían un claro mensaje mafioso, que involucran a dos bandos distintos que se disputan el tráfico de drogas y el de armas.

Se trata del cártel 'Foxtrot' liderado por un inmigrante kurdo que ahora se esconde en Turquía, Rawa Majid, y otra liderado por su antiguo mano derecha Ismail Abdo.

image.png Se cree que Majid, también conocido como "el zorro kurdo", vive en Turquía.

Mocro Maffia en Marbella: la Política en connivencia

La organización criminal apodada como la Mocro Mafia, se dio a conocer en los medios de comunicación internacionales tras las amenazas a la familia Real de Holanda, más precisamente, la intención de secuestrar a Amalia, quien es hija de Máxima y Guillermo de Orange, y al primer ministro Mark Rutte, según lo reveló la fuerza de seguridad de Holanda.

De hecho, la princesa no vive más en Ámsterdam, y ahora reside en el palacio Huis ten Bosch, y concurre solo a dicha ciudad como estudiante facultativa. Tanto el premiere como Amalia cuentan con guardaespaldas las 24 horas después de que las autoridades policíacas se alertaran de la intención de secuestro o atentado hacia ambos por parte de líderes de la Mocro Mafia.

image.png Portada de la prensa neerlandesa sobre las amenazas de la Macro Mafia a la familia real.

Ahora bien, la Mocro Mafia también se enquistó en España, según el reporte oficial de las autoridades ibéricas. Es más, hace una año la prensa dio a conocer una cauda judicial que involucra al hijastro y el marido de la alcaldesa de Marbella con el narcotráfico.

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, tiene de hijastro a Joakim Peter Broberg, un empresario sueco e hijo del octogenario magnate constructor Lars Gunnar Sunne: ambos están inculpados por el delito de prevaricación y malversación de fondos, pero el hijastro está imputado además por narcotráfico y procesado por liderar la Mocro Mafia, tal como contó Urgente24.

La Mocro Mafia es una red de tráfico de estupefacientes desde Málaga, Andalucía y Costa del Sol hacia territorio sueco, holandés y belga, de la que también había participado activamente el marido de la alcaldesa de Marbella.

Más contenido en Urgente24:

Inspección a la Estación China: Se conocieron algunos detalles de lo que vieron

Desde mayo será más caro andar en transporte: A cuánto aumenta el subte, colectivo y peaje

Marcelo Tinelli contra el Chato Prada: El productor rompió el silencio

El subte pasa el 1/5 de $125 a $547, uno de los mayores saltos tarifarios de su historia

Nuevo Round: Rodrigo De Paul a los insultos contra Camila Homs