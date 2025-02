El abrupto (y sugestivo) cambio de Ramiro Marra

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1887557113435533734&partner=&hide_thread=false Acabo de vivir algo terrible: Jorge de 25 años, esquizofrénico y epiléptico que vive en la calle, tuvo un ataque repentino en Alem y Tucumán. Quedó temblando y vomitando en la vereda, para luego desmayarse. La policía llegó en 20 minutos y nos brindó acompañamiento básico, pero… pic.twitter.com/rwzZWIc4Jf — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) February 6, 2025

Muy lindo y empático mensaje... si no fuera porque hace menos de 20 días había realizado un posteo opinando más bien todo lo contrario. Y los usuarios de X se lo recordaron: "La calle no es par dormir (...) Levantar a todo el que no lo entiende", había escrito el pasado 20 de enero.