Italia / Meloni acorralada en la CPI / La Haya por un represor

Cuando el represor libio fue detenido (el 19 de enero) en la ciudad italiana de Turín, el ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, no habló al respecto de una prisión preventiva, ni contó sobre la situación que se encontraba el torturador libio en el país, pese a los requerimientos de la Corte de Apelación de Roma. Tampoco informó de la liberación a la Corte de La Haya.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni y dos de sus ministros enfrentan ahora mismo una investigación de la CPI por presuntos encubrimientos, complicidad y malversación de fondos en relación con la reciente repatriación de Osama Al Masri, un traficante de personas de Libia buscado por la Corte Penal Internacional.

Tras bambalinas, se habla por estos días de un acuerdo off the record entre el Gobierno italiano y Al Masri para que su nexo libio le garantice un control restricto sobre ciertas rutas migratorias por las que suelen entrar inmigrantes irregulares. Una especulación que viene creciendo, más aún, con el pasado torturador con indocumentados que ha tenido este exgeneral libio.

Negligencia o complicidad de Italia con el torturador libio

"Lo que está pasando es perjudicial para la nación, para sus oportunidades y eso me vuelve loca", dijo Giorgia Meloni , invitada en Milán al evento La Ripartenza organizado por el periodista Nicola Porro, hablando de la apertura de una investigación de la CPI en su contra por supuesta complicidad y malversación de fondos en el caso de la liberación del general libio Osama Almasri .

"El mundo ha vuelto a centrarse en Italia, en nuestras empresas, algo ha cambiado. Hay un gobierno que está tratando de crear condiciones de credibilidad y estabilidad. En este escenario ayer me encontré en portada del Financial Times con la noticia de que me han investigado y si en Italia los ciudadanos entienden perfectamente lo que está sucediendo, en el extranjero no es lo mismo", declaró.

Tal como contó Urgente24, el represor libio Osama Al Masri, conocido como el “torturador de Mitiga”, está acusado de ejecutar asesinatos, violencia sexual -al menos a un menor- y torturas en las instalaciones penitenciarias de Trípoli, en particular en el infame centro de Mitiga, donde se encerró a miles de inmigrantes que esperaban llegar a Europa.

Los hechos que se le imputan se habrían cometido en Libia a partir de 2015.

El ministro de Justicia de Meloni, Carlo Nordio, que está siendo investigado junto con la primer ministra, se defendió este miércoles ante el Congreso, el cual le pedía explicaciones ante la inminente apertura de una investigación de la Haya, diciendo que sólo recibió en aquella oportunidad una notificación "informal y en inglés" sobre el caso del represor libio.

"El 18 de enero la CPI emitía orden de arresto internacional contra Al Masri por una serie de delitos...La orden llegó el domingo 19 como una notificación informal de detención enviada por email de un funcionario de la Interpol a un oficial del Ministerio de Justicia", argumentó el ministro de Justicia.

image.png El ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, se defendió ante las críticas por la liberación del represor libio.

Nordio dijo que "se trataba de una comunicación absolutamente informal, de pocas líneas, sin datos identificativos y carente de la medida en cuestión y sus motivos".

"La ley es la ley, no podemos obviar los procedimientos, de lo contrario legitimaríamos todo. Entonces, ¿por qué se celebraron los juicios de Núremberg, en los que se condenó a los nazis, pero también se los absolvió? ¿Por qué existe la Corte Penal Internacional? Pero si la CPI no se atiene a las reglas del derecho, significa que actúa en vano", afirmó Nordio ante el Senado.

La CPI, "en la parte 'motivacional' la Corte habla de los crímenes de 2015, mientras que en la parte resolutiva habla de los crímenes de 2011", enfatizó y añadió que "todo esto crea una absoluta incertidumbre", según el ministro.

"Esas dudas se confirmaron con el hecho de que pocos días después la Corte, sin siquiera notificar a nuestro gobierno, fijó una nueva audiencia para el 25 de enero y sin siquiera comunicar el resultado, anuló por completo la orden de captura anterior, calificando la segunda sentencia como una mera integración formal, cuando en realidad cambió todo", dijo Nordio.

Tengo un cuadro sinóptico que recoge todas las diferencias entre las dos resoluciones: ha cambiado mucho, han cambiado los datos de la acusación y ha cambiado la fecha del delito cometido. Aquí el delito no empieza en 2011 sino en 2015 Tengo un cuadro sinóptico que recoge todas las diferencias entre las dos resoluciones: ha cambiado mucho, han cambiado los datos de la acusación y ha cambiado la fecha del delito cometido. Aquí el delito no empieza en 2011 sino en 2015

"Por lo tanto, el primer acto en base al cual debería haber pedido confirmación al Fiscal General y al Tribunal de Apelación, era un acto nulo. Fue un acto completamente erróneo: si hubiera pedido en su momento al Fiscal General que transmitiera los documentos al Tribunal, lo habría hecho con base a acto que al cabo de cinco días habría sido declarado nulo por la propia Corte Penal Internacional", alegó.

"La Corte Penal Internacional informó que la tercera jueza, Socorro Flores Liera, expresó un desacuerdo (la llamada 'opinión disidente') con sus colegas, quejándose de falta de jurisdicción: la jueza dijo que 'los presuntos crímenes, descritos en la solicitud, no están suficientemente conectados con la situación que dio lugar a la competencia de la Corte a través de la remisión del Consejo de Seguridad'", amplió Nordio y aludió a que la serie de supuestos crímenes cometidos por Almasri se hacen corresponder inicialmente a un período de fechas distinto, es decir, antes de la caída del dictador Kadafi.

