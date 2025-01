El pícaro comentario de Carmen Barbieri sobre Milei y Meloni: "Qué pegado está"

Mediante su programa que se emite por la pantalla de El Trece en reiteradas ocasiones mostró su desagrado con el mandatario nacional.

Un hecho que no pasó desapercibido fue cuando aprovechó su rol de conductora para manifestar que al Gobierno no le va bien. "Yo no lo siento así, hablo como pueblo. No lo siento así. Si nos va bien: ¿Por qué no lo se lo comunica a la cara? Está como enojado todo el tiempo".

Si bien rápidamente sus panelistas quisieron disminuir el nivel de la crítica argumentando que la crisis nacional es por los gobiernos anteriores, la artista expresó molesta: "Estoy cansada que se agarren de los otros años".

