Claves del plan de Trump sobre Gaza: Israel en regocijo y quiebre republicano

Desde la Sala Brandy postuló a viva voz que Estados Unidos se encargará de la reurbanización de la Franja de Gaza, reducida a escombros por los bombardeos de Israel, para convertirlo en un centro turístico debido a que lo ve como una oportunidad inmobiliaria.

image.png El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el martes. | GENTILEZA DW

“Nos haremos cargo y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en el lugar, nivelar el sitio y deshacernos de los edificios destruidos”, sentenció.

Al respecto, Andrew Miller, exasesor de política de Medio Oriente de los presidentes Barack Obama y Joe Biden y ahora miembro del Centro para el Progreso Estadounidense, aseveró sin rodeos que “se trata, literalmente, de la propuesta política más incomprensible que he oído jamás de un presidente estadounidense”.

Bibi Netanyahu deja la Casa Blanca como uno de los seres humanos más felices del planeta. Si alguna vez hubo una demostración de que no hay diferencia entre Israel y EE. UU., fue esta

El plan de Trump sobre Gaza con viento en popa

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reveló este jueves que ha ordenado a su Ejército que formule un plan para que los palestinos abandonen el enclave, justo un día después del anuncio de Trump sobre tomar el control de Gaza.

Los dos millones de palestinos que actualmente residen en Gaza, quienes de casualidad han logrado sobrevivir a los estragos de la guerra, al bloqueo humanitario y a los excesos del Estado de Israel en nombre de la legítima defensa —tras el atentado de Hamás del 7/10/23— , no querrán irse como si nada de su tierra.

“Eso significa que alguien, tal vez Estados Unidos”, tendría que intervenir para despoblar la Franja de Gaza, porque “ningún Ejército árabe va a expulsar a la gente de su patria contra su voluntad”, afirmó a la CNN la exsubdirectora nacional de inteligencia, Beth Sanner, quien sirvió bajo las administraciones de Trump y Biden.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Ylainoa/status/1887040221834891331&partner=&hide_thread=false Trump respalda la limpieza étnica en Gaza, expulsarán a todos los palestinos, reconstruirán Gaza y se la quedará Israel junto con USA, los palestinos no podrán volver "porque es un infierno y les pasaría lo mismo otra vez, merecen vivir felices y en paz en otro país". pic.twitter.com/0yEbIsIoQu — Yla (@Ylainoa) February 5, 2025

Es que la idea de reasentar a los palestinos en los países limítrofes, claramente ha causado una gran indignación en el bloque árabe sunita, tal como Jordania, Arabia Saudita y Qatar, que han participado en las recientes negociaciones entre Israel y Hamás, y que, de hecho, guardan cierta distancia con el ala chiita que responde a Irán, el cual viene desplegando una lucha armada contra el Occidente y contra sus valores.

Como si esto fuera poco, los nuevos desplazados de la Era Trump se sumarian a los ya 5,9 millones de palestinos asilados en otras partes del mundo, descendientes de los desplazados de 1948 durante la creación del estado de Israel.

“Llevamos mucho tiempo esperando este día”, declaró Nadia Qassem, del campo de refugiados de Al-Shati, a principios de enero en el marco del acuerdo de alto al fuego. “Queremos volver a casa… Aunque mi casa esté destruida. Echo de menos mi tierra y mi lugar”, comentó a la CNN.

En lugar de la Franja de Gaza, según palabras del mandatario estadounidense, está evaluando un nuevo “buen, fresco y hermoso pedazo de tierra” para los palestinos expulsados como parte de su plan de recolonizar.

“¿Por qué querrían volver? El lugar fue un infierno”, sotuvo Trump desde la Sala Brandy de la Casa Blanca ante la consulta de un periodista que puso el grito en el cielo por su controversial plan.

El Partido Republicano se quiebra tras el plan de Trump

La portavoz presidencial de Donald Trump, Karoline Leavitt, dijo que si bien el mandatario había hecho una “propuesta histórica para que Estados Unidos tome el control de Gaza ”, “no se había comprometido” a enviar tropas estadounidenses “todavía”.

Eso no significa que haya tropas sobre el terreno en Gaza. No significa que los contribuyentes estadounidenses financiarán este esfuerzo Eso no significa que haya tropas sobre el terreno en Gaza. No significa que los contribuyentes estadounidenses financiarán este esfuerzo

Las declaraciones de la secretaria de prensa evidentemente fueron para calmar las aguas dentro del Partido Republicano, que ya se ha dividido frente a la controversial propuesta del Gobierno sobre Gaza.

Muchos escaños republicanos han estado criticando en las últimas horas el controversial plan de Trump porque consideran que ahora mismo se está alejando de su lema de campaña de “Estados Unidos primero” y de su promesa de no intervenir / financiar guerras externas.

image.png La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dice que el presidente "no está comprometido" a enviar tropas estadounidenses "todavía" a la Franja de Gaza | GENTILEZA FINANCIAL TIMES

“Pensé que habíamos votado por Estados Unidos primero”, dijo Rand Paul, senador republicano de Kentucky. “No tenemos por qué pensar en otra ocupación más para arruinar nuestro tesoro y derramar la sangre de nuestros soldados”, añadió.

Josh Hawley, senador republicano de Missouri, arremetió contra el plan de Trump: “No creo que sea el mejor uso de los recursos de Estados Unidos gastar un montón de dinero en Gaza”, dijo al Jewish Insider. Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, calificó el plan de “problemático”.

“Veremos qué dicen nuestros amigos árabes al respecto. Creo que a la mayoría de los habitantes de Carolina del Sur probablemente no les entusiasmaría la idea de enviar a estadounidenses a tomar el control de Gaza. Creo que podría ser problemático. Pero mantendré la mente abierta”, expresó.

