Por fin: El controversial jugador del que se deshizo Lanús

El Loco ofreció sus disculpas por el hecho: "Me da tristeza que hayan visto esa reacción mía. Lamentablemente me tiro mal y en la jugada cerca del final del partido, el jugador de Tigre me sacó bien la pelota, reaccioné mal, Barrionuevo vino corriendo y reaccioné mal. Fue feo todo lo que pasó, por ellos, por nosotros y la verdad que me duele, son reacciones que uno trata de evitar, le debía las disculpas a Lanús", sentenció al aire de 'No Veo La Hora', segmento de DSports Radio.