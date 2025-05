El Trece ya anuncia la llegada de Mario Pergolini: "Muy pronto..."

Con la producción general de Diego Guebel y Alejandro Borensztein, el programa contará con la participación estelar de Agustín Radagast Aristarán y la comediante Laila Roth, sumando humor, talento y versatilidad a este ciclo irreverente y actual.

El Trece se sacude con la llegada de Mario Pergolini y Guido Kaczka paga el precio

Desde Intrusos comenzaron a filtrar información que reveló la magnitud de estos movimientos internos. Las especulaciones se intensificaron cuando se plantearon interrogantes cruciales como: "¿Qué va a pasar en El Trece con todos estos movimientos y con la llegada de Pergolini? ¿Lo sacan a Guido de su horario central? ¿Pierde después de años el horario central? Obviamente con su programa 'The Balls' que no funcionó".

Estas preguntas no tardaron en encontrar respuestas. Marcela Tauro, con la autoridad que le otorgan años de experiencia en el periodismo de espectáculos, aportó datos concretos que comenzaron a delinear el panorama: "Me parece que Guido va a sacar algo nuevo. Para mí levantan el programa 'The Balls'. Va a sacar algo nuevo. Aparentemente, vuelven los perros, algo con perros".

La información de Tauro no solo confirmaba el final de un ciclo, sino que además anticipaba el nacimiento de otro. The Balls, que no logró consolidarse en términos de audiencia, cedería su lugar a una propuesta renovada que rescataría elementos exitosos del pasado, específicamente la fórmula canina que tanto alcance le había dado a Kaczka en anteriores producciones.

Embed - Guido Kaczka en #Intrusos sobre la llegada de Mario Pergolini a #ElTrece

Finalmente, fue el propio conductor quien despejó las incógnitas cuando fue abordado por las cámaras de "Intrusos". Sus declaraciones no solo tranquilizaron a sus seguidores, sino que además revelaron una faceta generosa: "Mario es un ícono de la tele. Yo sigo con Escalones… Estamos armando el próximo. Volvemos con los perros, esta vez va a ser algo con juegos, con puertas".

Sin embargo, las revelaciones no terminaron ahí. Kaczka fue categórico respecto al futuro inmediato: "The Balls termina en julio. Más o menos en el final de Gran Hermano. Yo sigo en Canal Trece". Más sorprendente aún resultó su disposición a realizar sacrificios personales por el bien del canal:

Yo estoy bien, y si tengo que ceder algún porcentaje de mi sueldo para que vuelva Mario lo pongo. Que lo tome, yo tengo alguna data que no quiero decir para no equivocarme

Esta última declaración encapsula perfectamente el momento que atraviesa El Trece, un canal en transición, donde las figuras consolidadas no solo aceptan los cambios, sino que además están dispuestas a contribuir activamente para que las transformaciones resulten exitosas. El regreso de Pergolini no representa únicamente el retorno de una estrella, sino la oportunidad de reconfigurar una grilla que busca recuperar su lugar de privilegio en la preferencia del público argentino.

