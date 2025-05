Arde Twitter Boca con 'Gonromiau', el youtuber Riquelmista

image.png Miguel Ángel Russo. (Foto: Damián Dopacio - NA).

Repudio tuitero con Gonromiau: qué dijo el youtuber

Este miércoles 28 de mayo por la noche Gonromiau fue a El Canal de Boca, el medio partidario e institucional del club de La Ribera. En el segmento llamado 'Boca Contra Todos', el capo de las redes sociales dio su mirada sobre la actualidad xeneize.

Uno de sus textuales más polémicos fue:

Cavani no tenía por qué venir acá, más que por una búsqueda de gloria y ponerse la camiseta de Boca Cavani no tenía por qué venir acá, más que por una búsqueda de gloria y ponerse la camiseta de Boca

La relación de Edinson Cavani con el hincha está muy fragmentada. En La Bombonera se lo aplaude tímidamente y en las redes, especialmente en 'X', se lo critica.

"No hay nada mas triste que tener que agradecerle a un tipo de 36 que no querían en ningún club de Europa por venir", dijo un usuario. "Para los del canal de Boca somos Atlanta y que un jugador quiera venir a jugar aca es un milagro", dijo otro. "Si defendés a Cavani no sos de Boca, es así de simple, Boca es más grande que Cavani, yo no le tengo que agradecer nada a nadie", indicó otro.

image.png El streamer Gonromiau la pasó mal en X. (Foto: El Canal de Boca).

Otro de los momentos culmine de la nota fue cuando Gonromiau parafraseó a Juan Román Riquelme sobre el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas. "Hay que cuidar al club para que siga siendo un Club Social y Deportivo", dijo el youtuber, en una frase que tampoco pasó desapercibida...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=http://x.com/ElCanaldeBoca/status/1927518844672737481&partner=&hide_thread=false "Hay que cuidar al club para que siga siendo un Club Social y Deportivo."



@gonromiau en #BocaContraTodos pic.twitter.com/OnFjFJQgTb — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) May 28, 2025

+ EN GOLAZO24

Central Córdoba va por la épica ante Liga de Quito: Qué necesita para pasar a 8vos. de final

En San Lorenzo, la bronca es con el hermano de Juan Román Riquelme (Chanchi)

La Nación sigue en caída libre: Tras el ChatGPT-Gate, Roberto Mancini

Luis Zubeldía explotó por el caso de xenofobia contra Miguel Navarro

El modelo desgastado de Talleres y la caída del fútbol cordobés