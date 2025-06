Repercusiones globales tras la condena de CFK: Qué dijo el mundo

En tanto, el exmandatario boliviano Evo Morales, inhabilitado a ejercer cargos públicos por una condena similar, posteó en X: “Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana Cristina Kirchner, su familia y al pueblo revolucionario de Argentina”.

image.png

“Vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías”, sentenció.

Del mismo modo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, desde su exilio en Bruselas, también habló de lawfare y le brindó a CFK su apoyo incondicional: “¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos -si es que pueden- en las urnas“.

image.png

Desde España, la eurodiputada Irene Montero (Podemos) se expresó en redes sociales: “La condena a Cristina Fernández es golpismo: guerra sucia judicial y mediática para que, golpeando a una, todo un pueblo renuncie a una vida con derechos”.

“La quieren presa y fuera de la política. A las fuerzas democráticas del mundo nos deben encontrar a su lado. Contigo Cristina”, agregó.

image.png

También el gobierno de Brasil, a través del Instituto Lula, compartió una publicación con la imagen de Cristina Kirchner y el presidente brasilero: “El Instituto Lula manifiesta su profunda preocupación y repudio en la relación con la prisión de Cristina Kirchner, en un contexto que evidencia serias violaciones de los derechos fundamentales y del proceso legal”.

La condena a Cristina Kirchner no es solo un asunto interno de Argentina: es una advertencia para todos los países de la región sobre los riesgos que enfrentan la democracia y el Estado de Derecho La condena a Cristina Kirchner no es solo un asunto interno de Argentina: es una advertencia para todos los países de la región sobre los riesgos que enfrentan la democracia y el Estado de Derecho

“Exigimos que se respeten los principios del debido proceso y que prevalezca la justicia, garantizando que la política no sea utilizada como arma de persecución”, continuó el Instituto brasileño y concluyó: “Nos solidarizamos con la expresidenta Cristina Kirchner y con todos aquellos que luchan por la justicia y la democracia en América Latina”.

Los líderes del mundo que sí festejaron la condena de CFK: Otros en silencio

La senadora de los Estados Unidos del Sur de Florida, María Elvira Salazar —antigua aliada de Donald Trump hasta que sucedió la rebelión latina en LA—, celebró la ratificación de la condena a CFK por parte de la Corte Suprema de Justicia de Argentina

"¡Cristina Fernández de Kirchner es una ladrona condenada!", aseguró en un posteo en X. La legisladora estadounidense afirmó que "utilizó el poder para robarle al pueblo argentino y montar una red criminal desde la Presidencia. Mientras el pueblo sufría con una inflación espantosa, ella se enriquecía sin vergüenza. Hoy, la Corte Suprema confirma lo que millones sabían: Cristina es corrupta y jamás podrá volver a ocupar un cargo público. ¡Basta de impunidad para los corruptos que destruyeron América Latina!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MaElviraSalazar/status/1932528386406068308?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932528386406068308%7Ctwgr%5E10412ab3b402af69c50edfea40cf3bcedd59a16b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Feconomia-politica%2Fde-las-denuncias-de-persecucion-politica-al-festejo-del-trumpismo-reacciones-mundiales-al-fallo-contra-cristina-kirchner%2F&partner=&hide_thread=false ¡Cristina Fernández de Kirchner es una ladrona condenada!



Utilizó el poder para robarle al pueblo argentino y montar una red criminal desde la Presidencia. Mientras el pueblo sufría con una inflación espantosa, ella se enriquecía sin vergüenza. Hoy, la Corte Suprema confirma lo… https://t.co/AraUmHHwee — María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) June 10, 2025

Mientras tanto, varios mandatarios de centroizquierda de la región, como el chileno Gabriel Boric, el uruguayo Yamandú Orsi, el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum, aún no se han pronunciado sobre la condena.

Las interpretaciones de los diarios del mundo

Agencias de noticias internacionales como The New York Times, El País de Uruguay, O Globo de Brasil, Bloomberg y el Financial Times destacaron el cáracter histórico del fallo contra CFK, y a la vez, el impacto como cataclismo que tendrá en la oposición política argentina, que tendrá que reconfigurarse.

The New York Times tituló: “Una figura titánica de la política argentina es sentenciada a prisión”, tras la condena firme contra Cristina Kirchner.

El diario estadounidense destacó que Cristina Kirchner fue “una figura constante y divisiva” durante tres décadas, y subrayó que el fallo marca “el fin oficial de sus aspiraciones políticas”. También hizo hincapié en su larga historia de casos de corrupción, destacando que se trata de “una rara instancia en la que un exjefe de Estado enfrenta consecuencias judiciales tangibles”.

image.png

El País de Montevideo calificó la sentencia como una “decisión histórica” de la Corte Suprema argentina. Asimismo, recalcó que Cristina Kirchner “no podrá ser candidata a ningún cargo electivo”.

Este fallo cierra el capítulo judicial más relevante de la era kirchnerista y representa un duro golpe al peronismo, que pierde a su principal referente electoral Este fallo cierra el capítulo judicial más relevante de la era kirchnerista y representa un duro golpe al peronismo, que pierde a su principal referente electoral

Por su parte, la agencia de noticias O Globo, exhibió la nueva grieta que se libra por estos días tras la condena a CFK.

“Mientras sectores celebran un avance contra la corrupción, otros denuncian una persecución política”, escribieron.

image.png

En tanto, la prensa española —en particular, El País de Madrid— también cubre la sentencia contra la expresidenta argentina: “La Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción”. La cobertura resalta que se trata de un “hecho de enorme trascendencia política” y asegura que fue condenada por favorecer irregularmente al empresario Lázaro Báez, su testaferro, durante su mandato.

La agencia española recalca que no irá a prisión por su edad, pero quedará inhabilitada para participar en el escenario electoral.

El Financial Times, un importante diario estadounidense, tituló en su portada: “Una prohibición que transforma la política argentina”

image.png

En su columna, informó que la Corte Suprema argentina ratificó la sentencia contra la ex presidenta por fraude en la asignación de obras públicas, lo que conlleva una condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Según el FT, la decisión judicial del máximo tribunal “lleva a Argentina a un territorio inexplorado”.

