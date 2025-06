Viviana Canosa podría llegar a C5N y hacer un pase con Jorge Rial: "Ya hay reuniones"

Posteriormente, ante las especulaciones instaladas la conductora rompió el silencio en su programa Viviana en vivo y aclaró: "Tengo contrato hasta agosto inclusive. Yo no soy la que decide". "Tengo el mejor equipo, estoy feliz con la gente del canal. Lo que me quejé en su momento fue que quería hacer un programa más picante, pero no se puede", sumó.