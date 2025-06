Condena a CFK: Córdoba y una repercusión controlada

Peor aún, hubo hitos históricos que quebraron la relación entre el oficialismo cordobés y el kirchnerismo. Entre ellos, el conflicto abierto con el campo por la 125, el acuartelamiento policial de 2013 donde Nación tardó en enviar fuerzas federales permitiendo dos noches de anarquía, y el extenso enfrentamiento previsional por la deuda sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.

Con todo ese historial entre manos, el espacio comandado por Llaryora y que todavía tiene vigente como figura de peso a Juan Schiaretti mantuvo la distancia. Algo que no contempla un simple capricho partidario, sino que responde al general del votante cordobés, de profundo rechazo a la figura de Cristina Kirchner.

El otro PJ de Córdoba

Si bien la generalidad del peronismo cordobés se mantuvo alineado con el Centro Cívico, brotaron sectores que mantuvieron líneas directas con el kirchnerismo a pesar de la distancia mencionada. Con una fuerte presencia en las universidades cordobesas, algunas organizaciones cercanas a La Cámpora se manifestaron, como así también peronistas más “duros” que incluso han formado parte del Gobierno provincial.

Un ejemplo de esto último fue la reacción de Natalia de la Sota, diputada por el oficialismo cordobés aunque con abiertas diferencias políticas con su bloque. “Pese a tantas diferencias que públicamente he manifestado a lo largo del tiempo, hoy lo digo con claridad: tanto judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó, ni jamás ayudará a la democracia. En este clima, no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina”, expresó la legisladora, quien recientemente lanzó un espacio de construcción política propio en la provincia.

La Córdoba anti “K”

Quienes si aprovecharon la oportunidad para un acercamiento a su propio electorado fueron los sectores opuestos al kirchnerismo. Entre ellos, dirigentes que compusieron a la extinta Juntos por el Cambio, además de libertarios oficialistas de La Libertad Avanza.

En ese sentido, fue Luis Juez quien propinó mayores opiniones al respecto ponderando el accionar de la Corte Suprema. El senador no se limitó a las redes sociales sino que también pasó por los canales nacionales para mostrarse satisfecho con la resolución del Máximo Tribunal.

“Fue Cristina la que recurrió a la Corte en queja. No es la Corte la que tenga que evaluar la prueba. Esta sentencia nos debería dar tranquilidad para decir: por fin!. Ojalá sirva esto para levantar la vara”, dijo el ex intendente de Córdoba. Cabe recordar que Juez tuvo una etapa cercana al kirchnerismo en la previa y durante su intendencia frente a la capital provincial, durante el mandato de Néstor Kirchner.

En esa línea se movió el diputado radical Rodrigo de Loredo. Con una fuerte interna abierta en su provincia, el ex presidente de Arsat destacó el fallo de la Corte Suprema y se mostró cercano al discurso de Javier Milei.

La Corte hoy castigó definitivamente a los que robaron, y los argentinos ya aprendimos que los gobiernos de Néstor, Cristina y Alberto Fernández solo hicieron daño, empobreciendo el país y complicando su futuro, dijo De Loredo. La Corte hoy castigó definitivamente a los que robaron, y los argentinos ya aprendimos que los gobiernos de Néstor, Cristina y Alberto Fernández solo hicieron daño, empobreciendo el país y complicando su futuro, dijo De Loredo.

Por último, en el plano libertario, fue el diputado Gabriel Bornoroni quien celebró la condena a CFK. Visiblemente alineado con la referencia que hizo Javier Milei, el referente de La Libertad Avanza en Córdoba habló de la Justicia.

