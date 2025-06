Live Blog Post

De Huawei un mensaje al Conicet (y a Milei)

Reivindicación de la investigación básica o pura de parte de Ren Zhengfei, el creador de Huawei. Es un mensaje que deberían considerar Federico Sturzenegger y sus acólitos, tan ignorantes en casi todo:

-Se ha advertido sobre los riesgos de uso del chip Ascend de Huawei. ¿Qué impacto tiene esto en Huawei?

-Hay muchas empresas en China que fabrican chips, y muchas lo están haciendo bien; Huawei es solo una de ellas. Estados Unidos ha exagerado los logros de Huawei; la compañía aún no es tan poderosa. Necesitamos esforzarnos para estar a la altura de su evaluación. Nuestros chips individuales aún están una generación por detrás de los de Estados Unidos. Utilizamos las matemáticas para compensar la física, enfoques no basados en la Ley de Moore para complementar la Ley de Moore y usamos la computación en grupo para compensar las limitaciones de un solo chip, lo que también puede lograr resultados prácticos.

-Hay muchas voces que elogian a Huawei, y su reconocimiento es muy alto.

-Cuando dicen que somos buenos, nos presionan mucho. Un poco de crítica nos ayuda a mantener la mente más lúcida. (…) No presten demasiada atención ni a los elogios ni a las críticas; concéntrense en si podemos hacer bien nuestro trabajo. (…) Se debería prestar más atención a quienes se dedican a la investigación teórica. Su trabajo es profundo y, a menudo, poco apreciado por el público, con contribuciones que solo pueden reconocerse después de décadas o incluso siglos. (…) Si no realizamos investigación básica, es como si no tuviéramos raíces. Aunque las hojas sean exuberantes y florecientes, caerán con el viento. Comprar productos extranjeros es caro porque el precio incluye su inversión en investigación básica. Por lo tanto, independientemente de si China realiza investigación básica o no, tendrá que asumir los costos. La pregunta es si podemos pagar a nuestros propios investigadores que realizan investigación básica.

-En cuanto a la investigación básica, puede que la gente no la entienda y se pregunte: "¿Cuál es el propósito de esta investigación? ¿Qué beneficios puede generar?".

-Pocas personas en el mundo comprenden los avances científicos. Quienes no los comprenden no deberían evaluarlos. El descubrimiento de Einstein de que los rayos de luz pueden desviarse se confirmó cien años después. En la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, vivía un agrónomo llamado Luo Dengyi. En la década de 1940, al analizar los componentes nutricionales de frutas y verduras, descubrió una fruta silvestre llamada 'pera espinosa', con un contenido vitamínico extremadamente alto. En ese momento, China aún se encontraba en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, y el nivel de educación social era muy bajo, por lo que pocas personas comprendían su investigación. Posteriormente, escribió un artículo afirmando que la pera espinosa era la "reina de la vitamina C". Casi 100 años después, Guizhou la desarrolló hasta convertirla en una bebida natural de pera espinosa rica en vitaminas, un lujo en el mercado de bebidas vitamínicas, con un precio cercano a los 100 yuanes por botella y muy codiciada. La industria de la pera espinosa se ha convertido en un canal para que los agricultores salgan de la pobreza y prosperen. Solo entonces la gente reconoció verdaderamente a Luo, quien había estado trabajando en un escritorio roto en medio de las llamas de la guerra.

-La investigación básica tiene un ciclo largo, pero las empresas deben centrarse en la eficiencia.

-Invertimos 180 mil millones de yuanes (US$25.060 millones) en investigación y desarrollo cada año, con aproximadamente 60 mil millones de yuanes asignados a la investigación teórica básica, que no está sujeta a evaluación de desempeño. Se invierten aproximadamente 120 mil millones de yuanes en investigación y desarrollo de productos, lo cual está sujeto a evaluación. Sin respaldo teórico, no habrá avances y no podremos alcanzar a USA.

-Esto refleja una perspectiva a largo plazo. Se dice que Huawei tiene un "Chaspark".

-Huang Danian fue un gran científico. Nuestro país lo conoció durante la Guerra del Golfo. El ejército estadounidense contaba con una cápsula bajo su helicóptero que podía detectar armas enterradas por Saddam Hussein en el desierto y destruirlas con precisión al comienzo de la guerra. Investigaciones posteriores revelaron que esta cápsula fue desarrollada por un chino: la cápsula de prospección minera de Huang, desarrollada durante su estancia en una universidad británica, fue utilizada como arma por la OTAN. Renunció y regresó a China para ejercer como profesor en la Universidad de Jilin. Utilizó su propio dinero para solicitar una sala de 40 metros cuadrados en la universidad, abrió un "Chaspark" y ofreció café gratis, promoviendo la "absorción de energía cósmica con una taza de café". Con la autorización de su familia, establecimos una plataforma en línea sin fines de lucro llamada "Chaspark", que brinda acceso gratuito a información científica y tecnológica global. Al mismo tiempo, inaugura un mecanismo de cooperación inclusiva para la investigación básica, en colaboración con importantes universidades e instituciones de educación superior. Todas estas son inversiones estratégicas que no están sujetas a evaluación de rendimiento. En términos de teoría básica, hemos establecido un mecanismo interno. No sabemos cuándo se obtendrán resultados y no establecemos requisitos para los científicos.