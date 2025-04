Río Negro tiene plazo para el acuerdo y hace números con el consorcio de Vaca Muerta Oil Sur

Lo había anticipado el gobernador Alberto Weretilneck cuando dijo que Río Negro no podía ser un "pasamanos" y que no era "admisible que la única que no gane sea la Provincia que pone su territorio, sus rutas, sus ríos y su mar". Ahora avisa que el acuerdo definitivo de su gobierno con el consorcio petrolero de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) se concluirá "en la primera quincena de mayo, con su consecuente acuerdo y el envío del proyecto de ley a la Legislatura".