BP intenta recuperar lo perdido pero le está costando mucho

Auchincloss prometió a los accionistas en la junta anual que solo consideraría 4 aspectos:

flujo de caja,

costos,

deuda y

mayor rentabilidad.

En el pasado había declarado que mantendría abiertas las opciones sobre energías renovables.

Varios ex ejecutivos coinciden en que el cambio climático sigue representando una amenaza existencial para las empresas de petróleo y gas y que apostar el negocio a los combustibles fósiles puede resultar una mala estrategia a largo plazo.

Pero otros creen que BP debería reducir sus pérdidas y abandonar por completo el negocio de las energías renovables: "Debe quedar meridianamente claro que su especialidad es el petróleo y el gas, y tiene que volver a ese sector".

Murray Auchincloss.webp Murray Auchincloss.

Los renovables

En 1997, el entonces director ejecutivo John Browne, barón Browne de Madingley, dijo en la Universidad de Stanford que BP tomaría medidas para controlar sus emisiones.

En el año 2000, rebautizó BP con un logotipo de un girasol verde y el eslogan "Más allá del petróleo".

Browne explica que el logotipo del girasol surgió porque BP necesitaba una nueva identidad tras su fusión con Amoco por US$ 48.000 millones en 1998 y la compra de Arco por US$ 27.000 millones en 2000. "Pero no debía interpretarse literalmente como que fuéramos a abandonar el sector petrolero", declaró a Financial Times.

"Hay que calcular las proporciones correctamente y comprender a fondo la relación riesgo-rentabilidad, y en aquel entonces las renovables ofrecían muy poca rentabilidad".

Luego (2005) ocurrió la explosión en la refinería de Texas City, que causó la muerte de 15 personas, y un derrame de petróleo en Alaska (2006). Él renunció en 2007 tras no lograr impedir que un periódico publicara las acusaciones de su expareja, Jeff Chevalier, quien lo desnudó como gay -algo que Browne lo vivía en forma conflictiva- y además hubo un problema con el uso de los gastos personales.

El desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México (2010) fue el mayor derrame de petróleo marino de la historia y le costó a la compañía más de US$ 70.000 millones en gastos de limpieza, sanciones e indemnizaciones: aún sigue pagando.

BP intentaba sobrevivir. En 2015, el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, provocó una división:

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y otras se mantuvieron fieles a extraer petróleo y gas.

Las europeas (Shell, TotalEnergies) avanzaron hacia la generación de electricidad con energía solar y eólica.

Bob Dudley, el estadounidense que dirigía BP, se negó a elegir un bando. Pero la designación de Helge Lund en la presidencia confirmó que ganaba la apuesta por una energía más limpia.

British Petroleum denuncia a Halliburton Girasol verde: BP necesitaba una nueva identidad tras su fusión con Amoco por US$ 48.000 millones en 1998 y la compra de Arco por US$ 27.000 millones en 2000.

El fracaso

Lund pidió a los 3 candidatos a reemplazar a Dudley (Looney, el jefe de producción de petróleo y gas de BP, Gilvary, el director financiero, y Tufan Erginbilgiç, el jefe de las refinerías) que expusieran su visión para la empresa.

Looney fue el elegido y anunció el 'giro verde' de BP en febrero de 2020.

Fue la única gran petrolera que prometió un recorte de la producción de hidrocarburos —una caída del 40% para 2030—, y el gasto en energías renovables se decuplicaría en ese período.

BP se comprometió a construir una enorme capacidad de 50 GW de energía eólica y solar, suficiente para abastecer a todos los hogares de Gran Bretaña.

Los confinamientos por COVID-19 hicieron caer el precio del petróleo en 2020, y Looney parecía el CEO correcto.

Pero durante la 'BP Week', un evento de 3 días para inversores, en septiembre 2020, comenzó su final. Las acciones de BP cayeron 25% en las 6 semanas posteriores, en comparación con una caída de 16% en las de Shell.

La inflación se disparó tras la pandemia de COVID-19, las tasas de interés subieron. El mundo cambió sus prioridades. Solo China pudo continuar con una rápida transición energética.

No obstante, el aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania ocultó cualquier debilidad en los planes de BP. Las extraordinarias ganancias de la compañía hicieron que los inversores se mostraran tranquilos ante la enorme cantidad de proyectos verdes que había emprendido, desde energía eólica y solar hasta hidrógeno, biocombustibles y captura de carbono, sin estar seguros de cuáles resultarían rentables.

Pero Looney cayó igual aunque por otro tema: no haber informado a la junta directiva sobre sus relaciones personales pasadas con otros empleados: renunció en septiembre de 2023.

Auchincloss, lugarteniente de Looney, asumió el cargo de director ejecutivo.

Pero él no abandonó el foco verde a tiempo. Él se defiende: "No se anuncia un cambio de estrategia hasta que se cambia".

BP afirma que los inversores respaldan la nueva estrategia de regresar al petróleo y el gas. Sin embargo, las reservas de petróleo y gas de la compañía se han agotado tras 5 años de reducir la exploración.

Los analistas siguen preocupados por la deuda de US$ 50.000 millones, con el precio del petróleo en baja.

---------------------

Otras noticias de Urgente24

La CTA Autónoma también pisa el acelerador y promete protestas "en cada rincón del país"

Sigue la pelea por los precios y hay alerta por desabastecimiento en las góndolas

Río Negro tiene plazo para el acuerdo y hace números con el consorcio Vaca Muerta Oil Sur

¿Peligroso pero barato? Para bajar costos a prepagas, la ANMAT dispuso una medida inédita