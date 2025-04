Sigue la pelea por los precios y hay alerta por desabastecimiento en las góndolas

Supermercados mayoristas: Cuándo es el "Black Week" y qué mega descuentos trae La Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA) no aceptará lista de precios con "aumentos injustificados".

Más inflación con caída del consumo masivo

Días después de que se conociera el índice inflacionario de marzo (3,7%), con un "recrudecimiento de la inflación", según analizó el economista Gabriel Rubinstein, un relevamiento realizado por la consultora Scentia lo confirmó al determinar que durante el tercer mes del año el consumo masivo sufrió una caída del 5,4% interanual.

A pesar de que el mismo mes del año anterior las ventas ya se habían desplomado un 7,4%. Siempre siguiendo la serie de Scentia, con marzo se acumulan 14 meses de caídas interanuales consecutivas.

Con este escenario, los supermercados decidieron resistir las subas que dispuso la industria a partir de la semana pasada.

"No vamos a aceptar listas especulativas", advirtió el titular de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez en diálogo con 'Radio 10'.

En el Gobierno se sumaron al reclamo y pidieron cautela a los proveedores.

El fantasma del desabastecimiento

Poco aceite, una imagen que podría repetirse en las góndolas.

Tras la suba del dólar oficial de los primeros días y la posterior baja, por la presión que ejercieron los supermercados y el Gobierno, una de las empresas que decidió dar marcha atrás o moderar las subas fue Molinos Río de la Plata.

Poco después de la suba del dólar oficial de los primeros días y la posterior baja, por la presión que ejercieron los supermercados y el Gobierno, una de las empresas que decidió dar marcha atrás o moderar las subas fue Molinos Río de la Plata.

Lo hizo público porque lo destacó el ministro de Economía Luis Caputo. La gigante alimenticia canceló las subas que rondaban el 10%. Sin embargo, sus competidores no lo hicieron...

"Las otras tres empresas del rubro aceitero todavía no dieron marcha atrás, pretenden subas del orden del 9% y 10% y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlas", dijo al diario 'Ámbito Financiero' una fuente con experiencia en el sector supermercadista.

En tanto, las cadenas mayoristas tampoco estarían en condiciones de recibir esas listas: "Si no se acoplan a la realidad de lo que pasó en los últimos días en el mercado cambiario no vamos a recibir la mercadería", dijo otra fuente del sector.

Los comerciantes aseguran que el stock no es abundante: "ya no rinde como en otras épocas", dicen, por ello, de no mediar algún tipo de acuerdo en los próximos días se podría sentir escasez en las góndolas.

"Es cuestión de días", advierten en diferentes canales de venta.

