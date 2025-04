Sin el placebo Bessent, día de dólar, precios, tarifas, salarios...la realidad

Durante 24 horas, Javier Milei tuvo la presencia -todavía se desconoce el verdadero motivo- del secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, en Ciudad de Buenos Aires, simultánea a la presencia de integrantes de la trumpista organización CPAC, quienes llegaron en otro avión, el famoso Bombardier Global 5000 del escándalo por las valijas de Florencia Arrieta. Todo muy curioso. El martes 15/04, Bessent ya regresó a WDC, sus amigos también se fueron. Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili inician la travesía del llamado 'pass through': cómo se traslada la devaluación (¿es o no una nueva depreciación del peso ante el dólar?) a precios, tarifas y salarios. Si esto no sucede, será un gran triunfo de Milei & Cía. Pero si esto sí ocurre, habrá que evaluar su impacto sobre el mermado poder adquisitivo en un año electoral. Vamos a la realidad: