Scottini, de Lavagna y Bruera a las donaciones a Marcelo Moretti

"HUBO DOS DONACIONES Y VA A HABER UNA TERCERA"



María José Scottini, la mujer que le dio los 25 mil dólares a Marcelo Moretti, habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió al escándalo donde se le atribuye al presidente de San Lorenzo recibir una coima de ella para… pic.twitter.com/XBXrnEgtns — TyC Sports (@TyCSports) April 23, 2025

Scottini fue precandidata con Roberto Lavagna a la intendencia de La Plata

Por otra parte, el periodista deportivo Pablo Gravellone reveló que “María José Scottini, quien asegura le hizo una donación a Moretti, es mano derecha del empresario de medios y sindicalista Marcelo Balcedo, actualmente detenido en Uruguay. Scottini maneja el diario Hoy y Red92 de La Plata. Fue precandidata a Intendente y ex empleada municipal”.

Scottini trabajó durante la gestión de Pablo Bruera en la Municipalidad de La Plata. Por casualidad o no, San Lorenzo le compró a Olimpia al hijo de Bruera (Facundo Bruera) en 1.2 millones de dólares y luego lo prestó a Barracas Central.

Scottini fue funcionaria municipal en La Plata (se desempeñó en su momento como directora del Mercado Regional y también como directora de Habilitaciones, en distintos gobiernos, de Julio Garro y Pablo Bruera) e incluso precandidata a intendenta de la capital bonaerense por el espacio de Roberto Lavagna en 2019.

Distintos medios platenses registraron la pareja de Scottini con el representante de futbolistas Edgardo Lemos, que tiene la empresa SG Sport Group con Francisco Sánchez Gamino, el funcionario de la Jefatura de Gabinete que fue echado por el gobierno libertario ya que también apareció junto a Moretti en la cámara oculta, según una nota publicada en el Diario La Nación.

SCOTTINIDELAVAGNAYBRUERAALASDONACIONESAMARCELOMORETTIFOTO2.jpg María José Scottini se defendió y aseguró que le dio 25.000 dólares al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, en que “fue una donación”.

Lemos conoce desde hace años a Moretti, ya que intervino en la llegada del paraguayo Ángel Romero al club en 2019 y hay sospechas de que podría haber estado también en los mitines donde se movieron los dólares, según publicó el Diario La Nación.

En septiembre de 2024, el medio La Plata 1 contó que Scottini y Lemos querían restaurar la Aldea Scottini, en Trento, Italia, donde ella tiene vínculos familiares, para transformarla en un punto turístico.

"Moretti":

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2025

En declaraciones que concedió en la mañana de este miércoles (23/04) en el canal La Nación+, después de la primera entrevista en la que certificó la versión de Moretti, Scottini volvió a hablar y deslizó el rol de su “marido”, se supone que en referencia a Lemos.

“Mi marido formó parte de la gente que hizo que el presidente llegue a ser presidente de San Lorenzo. Viendo el estado de las canchas de juveniles y de los vestuarios decidimos hacer esa donación”, indicó y siguió: “Fue de buena voluntad lo que hicimos, no era para terminar así. Nunca fue un tema de coimas”.

Además, planteó que ella no sabía que la suma que aportó debía quedar registrada en los balances del club. “Solo recibí un papel”, indicó, en línea con lo que había dicho antes, de que tenía supuestamente cómo certificar la entrega del monto.

Echaron a un empleado de la Jefatura de Gabinete luego de la coima recibida por Marcelo Moretti

Tras el estallido de este escándalo, el Gobierno Nacional decidió desvincular a Francisco Carlos Sánchez Gamino, miembro en la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos que depende de la Jefatura de Gabinete.

Durante este episodio, aparece Sánchez Gamino, en la oficina junto a Moretti, presenciando el momento en el que recibe dinero por parte de la madre del jugador; este suceso, que data del año 2024, y previo a que Moretti sea designado como presidente del club, fue el motivo por el que la Jefatura de Gabinete de Ministros decidió su cesantía.

“Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2024 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, al doctor Francisco Carlos Sánchez Gamino, en el cargo de director de estudios para la Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, nivel B - grado 0 del convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto n° 2098/08”, comunicó el texto publicado en el Boletín Oficial.

La cámara oculta que muestra a Marcelo Moretti recibiendo dólares

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

En el video, que fue publicado por Canal 9, se ve cómo Moretti habría recibido 25mil dólares por parte de la madre de un juvenil, a mediados del 2024.

En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y Marcelo Moretti, donde ella le dice que entregarle la suma de dinero “no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema”.

Luego, le ofrece pagarle primero 10 mil dólares, a lo que Moretti contesta tajante: “25 mil… La idea es que estén antes”. La madre del chico acepta, pero le insiste: “Al chico fichámelo”.

Después está la parte de la cámara oculta, que es la reunión entre la madre del jugador y Marcelo Moretti en una oficina.

En ese momento se realiza la entrega de 20 mil dólares que Moretti guarda rápidamente en su saco pese a la insistencia en que cuente los billetes.

Finalmente, el presidente de San Lorenzo pregunta “cómo está el nene” y charla sobre las restricciones que se ponen los jugadores con el objetivo de rendir para el equipo.

