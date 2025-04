River-Boca: Se conoció el árbitro del Superclásico

River-Boca: El árbitro del Superclásico

River y Boca comenzaron el partido antes de tiempo. Los de Núñez no querían saber nada de la designación de Facundo Tello para que imparta justicia, y en La Boca no iban a dar el brazo a torcer, no quería a Yael Falcón Pérez. ¿Qué hizo AFA? Designó a Nicolás Ramírez.