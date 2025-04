Elon Musk retrocede: Se baja del tren Trump y corre a salvar a Tesla

Wall Street exige foco: Musk reacciona

El mercado lo obligó a reaccionar. Tras el anuncio de que reducirá su participación en el gobierno de Trump para dedicar más tiempo a Tesla, las acciones rebotaron un 5% en el after-market. El mensaje fue corto y contundente: “A partir de mayo, estaré mucho más enfocado en Tesla”.

No es una renuncia, pero suena a retirada. No es una renuncia, pero suena a retirada.

image.png

En paralelo, Musk prometió nuevos modelos para 2025 y aseguró que el proyecto del Robotaxi sigue en pie, aunque con demoras. Admitió que revisarán metas anuales y ya borró del mapa el objetivo de crecimiento a largo plazo.

A esta altura, los inversores no piden milagros: exigen gestión. El problema es que Tesla no tiene plan B. No hay un COO. No hay sucesor. Todo depende de Musk, y él hasta ahora estuvo más ocupado con la política que con la producción.

Neuralink crece sin ruido… ni Musk

Mientras Tesla agoniza, Neuralink florece sin su creador. Logró implantar con éxito un chip cerebral en humanos y proyecta tener 30 pacientes conectados para 2025. El avance es real. La tecnología funciona. Y Musk no está en el medio.

Sin discursos, sin escándalos, sin Twitter, Neuralink avanza firme y en silencio. Recauda fondos, capta talento y gana credibilidad en un campo de altísima complejidad. Incluso sortea las advertencias del mundo científico, que desconfía de los atajos empresariales. Nada de eso frena el proyecto.

Porque sin Musk en el centro de la escena, la empresa respira. Porque sin Musk en el centro de la escena, la empresa respira.

La marca Musk ya no vende

Durante años, Elon Musk fue sinónimo de innovación.

Hoy, es sinónimo de polarización. Hoy, es sinónimo de polarización.

Tesla lo sufre como nadie. Sus discursos encendidos, sus alianzas políticas, sus desplantes públicos ya no seducen. El mito del genio visionario se convirtió en un problema comercial.

En cambio, Neuralink encontró una fórmula que Tesla perdió: resultados concretos y bajo perfil. Hoy es el proyecto más prometedor del imperio Musk, justamente porque no depende de él.

La decisión de alejarse de Washington y volver a Palo Alto es tardía, pero inevitable. Musk ya no suma. Resta. Y si quiere evitar que Tesla se desintegre, va a tener que dejar de hablar y volver a hacer.

Porque el tiempo del show se acabó. Ahora lo único que vale es la ejecución.

