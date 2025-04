Rumores muy fuertes: The Batman 2 podría no ocurrir nunca, estaría a punto de cancelarse

La perspectiva desde DC Studios

Por su parte, James Gunn, co-presidente de DC Studios, salió a defender el tiempo de producción, señalando en redes sociales que una brecha de cinco años o más entre secuelas es bastante común en la industria. "Pasaron 7 años entre Alien y Aliens. 14 años entre las películas de Los Increíbles. 7 años entre los primeros dos Terminators. 13 años entre las películas de Avatar. 36 años entre las películas de Top Gun", explicó.

A pesar de la incertidumbre, no existe confirmación oficial de que The Batman 2 vaya a ser cancelada. Los rumores comenzaron principalmente en "The John Campea Show", donde el presentador expresó como opinión personal que era más probable una cancelación que su incorporación al universo DC de Gunn, aunque aclaró que esto no significaba que realmente fuera a ocurrir.

Mientras tanto, los fans esperan ansiosos nuevas actualizaciones sobre el regreso del Caballero Oscuro en su segundo año protegiendo Gotham. ¿Tendremos que esperar más de lo previsto o finalmente se diluirá este proyecto? Lo único cierto es que, por ahora, Warner Bros. mantiene viva la esperanza de una nueva entrega bajo la visión de Matt Reeves.

