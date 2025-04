Bitcoin a US$ 92.700: Resurgimiento tras meses de sangría

Un nuevo intento por alcanzar los US$ 100.000

Actualmente, el precio de BTC enfrenta una resistencia crítica en los US$ 92.920. Si logra quebrar ese techo, el próximo objetivo técnico se ubicaría en torno a los US$ 96.484, impulsado por las mayores entradas netas a ETF en tres meses.

No obstante, el mercado mantiene la cautela ante eventuales correcciones. Una reversión bajista podría llevar a BTC a testear el soporte inmediato en US$ 88.800. De perforarse ese nivel, el activo digital podría encaminarse hacia los US$ 86.532 y, en un escenario más adverso, los US$ 83.133.

Renace el relato del “oro digital”

En un escenario de volatilidad bursátil y debilidad del dólar estadounidense, Bitcoin vuelve a posicionarse como un activo refugio. Así lo expresó Tracy Jin, directora de operaciones de MEXC, al señalar que el activo “está reviviendo su estatus de ‘oro digital’”, un rol que había perdido fuerza en los últimos tiempos.

“La capacidad de Bitcoin para capitalizar la incertidumbre en los mercados, mientras las acciones estadounidenses caen a mínimos y el dólar se debilita, está transformando su percepción entre los inversores”, indicó Jin en diálogo con BeInCrypto.

image.png

