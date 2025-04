Muerte de Francisco: 'Caretaje' de unidad, tregua para Javier Milei (que sigue su guerra)

¿De qué unidad hablan, en un país que no tiene presupuesto porque no pudieron ponerse de acuerdo? ¿O hablan de la unidad que no hubo para tratar el tema del FMI, que no fue al Congreso porque decían que no se iban a poner de acuerdo? En el país de la grieta -motivo por el cual Francisco no vino a la Argentina- la unidad política es un caretaje...

Mientras tanto, el Presidente de la Nación, lejos de la calma y el sosiego por los 7 días de duelo nacional que él mismo decretó por la muerte del Papa, sigue con su 'guerra' personal contra periodistas y economistas, y se dedica a lanzar mensajes furiosos, algunos de los cuales rayan el mal gusto..

Todo lo que está pasando, te lo contamos en el Vivo de Urgente24:

Live Blog Post Milei, obsesionado con el periodismo Mientras se llevaba a cabo la misa interreligiosa en la Catedral Metropolitana en homenaje al Papa Francisco, Javier Milei -que no asistió, al igual que tampoco asistió a otras misas en honor al Sumo Pontífice; pero sí irá al funeral en Roma- volvió a disparar furiosos tuits contra periodistas. ¿Por qué está tan obsesionado el Presidente con el periodismo? Con sus airadas (muchas veces violentas) críticas, no hace más que darle entidad a aquellos a quienes cuestiona... Quizás le vendría bien al Presidente dejar un poco las redes sociales y salir a recorrer las calles (no a actos libertarios). Captura de pantalla 2025-04-22 191047.png Captura de pantalla 2025-04-22 191104.png Decir que "los salarios están volando" resulta, como mínimo, una exageración... Además, que Milei retuitee constantemente mensajes que dicen que es "el mejor presidente de la historia", bueno... un poco de humildad, caballero (que aún no va ni un año y medio de Gobierno...) Captura de pantalla 2025-04-22 192111.png

Live Blog Post Misa interreligiosa por el Papa: Milei tampoco fue (sí algunos funcionarios) Funcionarios del Gobierno nacional, como el jefe de gabinete Guillermo Francos, asistieron esta tarde a una misa interreligiosa por el Papa Francisco que se realizó en la Catedral Metropolitana. Javier Milei no asistió, como tampoco fue ayer por la mañana a la misa en el mismo sitio. El Presidente tampoco se hizo presente en la misa de la Basílica del barrio porteño de Flores, ayer por la tarde, adonde sí asistió la vicepresidenta Victoria Villarruel (y se fue con abucheos...) A la misa interreligiosa en la Catedral esta tarde asistieron, además de Francos, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y el secretario y subsecretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo y Agustín Ezequiel Caulo, respectivamente. Dentro de la iglesia. que se encuentra a un costado de la Plaza de Mayo, a tan solo unos metros de la Casa Rosada, los funcionarios se ubicaron entre las primeras filas para escuchar las palabras del titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, que condujo la jornada. Junto al líder religioso estuvo el anfitrión del encuentro, monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, acompañado por representantes de otras creencias que también hicieron una oración por Francisco. Por el judaísmo, asistió el rabino Daniel Goldman; por el islam, el Sheij Salim Delgado Dassum y Omar Abboud; por la iglesia armenia, Kissag Mouradian; por las iglesias evangélicas protestantes, la pastora metodista Mariel Pons, y por las pentecostales, el pastor Norberto Saracco.

Live Blog Post Milei furioso: Tuits que rozan el mal gusto El Presidente de la Nación continuó esta tarde con mensajes furiosos contra periodistas y economistas. Demasiado enojado Javier Milei en vez de celebrar sus 'logros'... Algunos de sus mensajes realmente rayan el mal gusto. ¿Es necesario? Captura de pantalla 2025-04-22 173712.png Captura de pantalla 2025-04-22 173909.png Captura de pantalla 2025-04-22 173744.png

Live Blog Post La unidad duró poco: "Garronean viajecito a Roma" A su turno, en la sesión especial, la radical Danya Tavela puso un tema incómodo sobre la mesa y disparó contra los legisladores que quieren "garronear" pasajes para ir a Roma. "Creo en la ejemplaridad del Papa Francisco. En esto señor presidente le hago un planteo específico: muchos periodistas a lo largo de la tarde consultaban respecto de la comisión de diputados y diputadas que estaría viajando a Roma. Me parece que en nombre de esa ejemplaridad y en nombre de la austeridad con la que usted ha manejado la Cámara desde que es presidente, le sugeriría que si viaja nuestro Jefe de Estado, no es necesario enviar ningún tipo de comisión", planteó Tavela. Y remató: "Sobre todo viniendo de a aquellos que lloraron que el Papa no vino a visitarnos, que lo consideraron comunista, peronista, kirchnerista. Me parece que en nombre justamente de ser ejemplares y menos hipócritas nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma". Es que, según trascendió, se está hablando de la posible conformación de una delegación oficial de la Cámara de Diputados que viaje a Roma, Italia, para asistir a las ceremonias fúnebres del pontífice. Este grupo estaría encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede, el diputado del PRO Cristian Ritondo. Esta idea genera desacuerdos entre los legisladores, tal como expuso Tavela. Cabe recordar que Javier Milei partirá hacia Roma el próximo jueves por la noche, junto a una abultada comitiva (lo que ya está generando críticas...)