Mariana Brey estalló ante los rumores de relación con Javier Milei: "Absurdo"

Yuyito y Milei, separados: "Se terminó el contrato" y "entra Mariana Brey"

Una de las noticias más impactantes de la jornada no es solamente la muerte del Papa Francisco, sino la confirmación -un tanto inoportuna- de la ruptura entre Yuyito González y el presidente Javier Milei. Tras los rumores de crisis, se terminó la pareja presidencial.

Fue la propia Amalia quien anunció que ella y el libertario decidieron ponerle punto final a su relación tras un año de noviazgo. A lo largo de su amorío, ambos enfrentaron reiterados rumores de crisis que Yuyito negó hasta el cansancio. Incluso la semana pasada, cuando inauguró el nuevo ciclo de su programa televisivo, afirmó que estaban "muy bien" y "enamorados".

Sin embargo, y en medio de la conmoción por el fallecimiento de Bergoglio, Yuyito lanzó la bomba de la semana: contó que ella, junto al Presidente, tomó la decisión "de común acuerdo y con dignidad" de terminar su noviazgo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1914314911896723656&partner=&hide_thread=false URGENTE



Yuyito González acaba de comunicar su separación con el presidente Javier Milei.



Relación que no era tal desde hace meses, pero comunicada ahora para que pase desapercibida por otra noticia de alto impacto. pic.twitter.com/pfnWmzvbN7 — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 21, 2025

Lo cierto es que la noticia generó un revuelo casi inmediato en redes sociales. Tanto la militancia libertaria como la opositora celebraron la ruptura de la ex vedette y el Presidente, y comenzaron a deslizar -o directamente proponer- nombres para ocupar el lugar de Primera Dama.

El primero en salir a flote fue el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien en internet ya se la viene vinculando con Javier Milei desde hace tiempo. "Preparate que entrás, Meloni", se leyó repetidamente en X tras confirmarse la separación.

"Que entre Meloni y hagamos el imperio austroitaloargento...", "Meloni, ponete linda que entrás", "Meloni calentando motores cuando se enteró de lo del Javo", fueron algunos de los mensajes que circularon.

De todos modos, la reemplazante de Yuyito no solo podría ser Meloni. Muchos apuntan a la periodista y panelista de espectáculos Mariana Brey, quien en el último año dio un giro en su carrera y ahora se muestra como una firme defensora de las políticas de Javier Milei.

Incluso, este año Brey estrenó su propio programa de streaming en Neura, el canal de Alejandro Fantino alineado con el gobierno.

"Es ahora, Mariana Brey. Adelante, gladiadora...", fue uno de los mensajes que circularon en redes, en medio del entusiasmo -o ilusión- de algunos libertarios por la posible pareja Brey-Milei. Hasta el momento, ni el Presidente ni la periodista confirmaron ni desmintieron nada; por ahora, solo se trata de un deseo de los internautas de X.

Por último, los más duros tras la confirmación de la separación fueron los militantes opositores, quienes celebraron la ruptura con la frase: "Se terminó el contrato", una consigna que se repitió en redes sociales.

Además, surgieron preguntas sobre cómo impactará este hecho en la estabilidad emocional del Presidente, quien a lo largo de su carrera política siempre estuvo acompañado por mujeres del mundo del espectáculo como Fátima Flórez y su última pareja, Amalia Yuyito González.

