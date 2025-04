Hinchas hartos: en San Lorenzo se autoconvocaron y piden "que se vayan todos"

San Lorenzo: la tarea de Miguel Ángel Russo tras el escándalo con Moretti El Ciclón avanza a paso firme, pero solo dentro del campo de juego

"La verdad me quiero cortar las bolas", dijo uno de ellos en diálogo con la TV. Seguidor del equipo de sus amores desde la década del 50´, no tiene más paciencia con Moretti, a quien lo votó en las últimas elecciones. "Es mentiroso. Me dejaría tranquilo que renuncie. Acá no hay honestidad, es todo mentira. Desde el ´59 que vengo a ver a San Lorenzo, pero con todos estos quilombos de Lammens, Tinelli, estamos cansados. Necesitamos un presidente que quiera a San Lorenzo", sentenció.