Alphabet (Google) supera todas las expectativas con sus resultados

image.png

Resultados que aplastaron el consenso

La firma reportó un beneficio por acción (EPS) de US$ 2,81, muy por encima de los US$ 2,01 previstos por los analistas. Los ingresos totales ascendieron a US$ 90.200 millones, también por encima de los US$ 89.100 millones esperados, lo que representa un crecimiento interanual del 12%.