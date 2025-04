Juez bloquea parte de la reforma electoral del ahora impopular Donald Trump 2028

Colleen Kollar-Kotelly.jpg Jueza Colleen Kollar-Kotelly.

Caída de Trump

Esta cuestión acerca de las próximas elecciones ocurre justo cuando el índice de aprobación del presidente Trump está 11 puntos por debajo de la media, según Fox News. Y la caída sucede antes de que el 2do. mandato de Trump llegue a los 100 días la próxima semana.

La encuesta mostró que Trump tenía un índice de aprobación del 44%, 5 puntos menos que el 49% que tenía en marzo. Fox News señaló que esta cifra es inferior a la de todos sus predecesores más recientes en este punto de sus presidencias.

El expresidente George W. Bush obtuvo la calificación más alta entre los presidentes del siglo XXI, con 63% de aprobación, seguido del expresidente Obama con un 62% y el expresidente Biden con un 54%. Trump también obtuvo una calificación más alta en su anterior mandato.

Los encuestadores encontraron que

el 55% de los encuestados dijeron que desaprueban el desempeño de Trump;

el 60% desaprueba la gestión de Trump de la inflación y los aranceles, y solo 33% la aprueba;

56% también desaprueba la gestión de Trump sobre la economía en general, mientras que el 38 % la aprueba.

La encuesta de Fox mostró que el 71% de los votantes tiene una visión negativa de la economía y el 55% afirma que la situación está empeorando para su familia.

ACLU

Regresemos a lo electoral: a fines del mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que decía que era política de su Administración hacer cumplir la ley federal y “proteger la integridad de nuestro proceso electoral”.

Un grupo de organizaciones demandó a la Administración, calificándola de inconstitucional. Lideró la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que argumentó que la orden violaba la cláusula de la Constitución que establece que los estados tienen la autoridad para determinar los procedimientos electorales, no el Presidente.

“Esta orden ejecutiva forma parte de un ataque más amplio contra nuestras elecciones democráticas al promover teorías conspirativas nativistas infundadas”, declaró Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derecho al Voto de la ALCU, en un comunicado.

“Hoy, el tribunal bloqueó una estrategia clave de este ataque. Y seguiremos luchando para garantizar que todos los votantes elegibles puedan hacer oír su voz sin interferencias ni intimidación”.

Los grupos señalaron que la orden complicaría la vida de muchas personas que no pueden obtener un pasaporte, pero que aun así deberían tener derecho al voto. Exigieron que se anule la orden.

Michael Gates, quien representa a la Administración Trump, dijo durante una audiencia el 17/04 que no era necesaria una orden judicial preliminar ya que la orden aún no se había implementado y el requisito de prueba de ciudadanía no sería parte del proceso durante muchos meses, informó The Associated Press.

Esto ha fracasado, al menos hasta ahora.

Trump 2028

Volvamos a la encuesta: “A medida que hemos pasado de una Administración a otra y la administración Trump intenta consolidarse, muchos aún consideran que nuestros líderes no responden a sus principales preocupaciones”, declaró el encuestador republicano Daron Shaw a Fox News. “Claro que los partidos han cambiado de postura, así que ahora son los demócratas los que están más preocupados, pero muchos independientes y republicanos también dudan de que se estén abordando sus temores económicos”.

daron shaw.jpg Daron Shaw, cuya cabeza reclama Donald Trump.

Entonces, Trump respondió con un posteo desde su red Truth Social, afirmando que el propietario de Fox, Rupert Murdoch, le había dicho durante años que se quitaría de encima a su "encuestador falso que odia a Trump, pero no lo hizo".

La encuesta de Fox News se realizó del 18/04 al 21/04, entre 1.104 votantes registrados. El margen de error fue de 3 puntos porcentuales.

“Este 'encuestador' me ha entendido mal, a mí y a MAGA, durante años”, se quejó Trump.

También atacó al The Wall Street Journal, diciendo: "Ya que está, debería empezar a hacer cambios en el Wall Street Journal, que ama a China. ¡Es horrible!" (otra referencia de Trump a Murdoch, dueño del matutino).

El consejo editorial del Journal ha atacado recientemente a Trump en varios puntos, incluidos los aranceles y sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El tema más importante de Trump sigue siendo la seguridad fronteriza, con 55% de los votantes que aprueba su gestión y 40% que la desaprueba. Pero en la inmigración en general, Trump está 48% que la aprueba y 47% que la desaprueba.

La popularidad de Trump también ha comenzado a bajar según el promedio inicial de las encuestas de Decision Desk HQ/The Hill: su índice de desaprobación promedio está en 51,8%, más de 10 puntos porcentuales por encima de su nivel inicial.

Para subir la apuesta, la tienda en línea de la Organización Trump inició la venta de productos “Trump 2028”, afirmando que el Presidente quiere postularse para un 3er. mandato.

Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, publicó una foto en su historia de Instagram con la gorra "Trump 2028", que se vende por US$50. En una publicación en redes sociales, el equipo político de Trump también promocionó la gorra.

Postularse para un 3er. mandato en la Casa Blanca violaría la Enmienda 22 de la Constitución, que dice que “ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de 2 veces”.

Eso no ha impedido que figuras populares de MAGA digan que el presidente debería intentar presentarse de nuevo. El presentador del podcast MAGA, Steve Bannon, dijo en un discurso en diciembre: "¿Quizás lo volvamos a hacer en el 28?".

En marzo, Trump se negó a descartar un tercer mandato cuando Kristen Welker, de NBC, le preguntó, diciéndole que "hay métodos" para hacerlo.

"Saben, somos muy populares", dijo Trump en aquel momento. "Y a mucha gente le gustaría que lo hiciera. Pero, bueno, básicamente les digo que tenemos un largo camino por recorrer, ya que es muy pronto en la Administración".

---------------

