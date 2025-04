Pastor cruzó al Supremo de Brasil por citar a Bolsonaro mientras lucha por su vida

image.png Bolsonaro enfrenta un duro proceso postoperatorio de su reciente cirugía abdominal. Sin embargo, ha recibido una citación judicial | GENTILEZA THE METROPOLES

De Moraes, el juez del máximo tribunal de Brasil que le envió la citación a Bolsonaro, está librando una contienda inclaudicable contra el líder de la ultraderecha y contra sus ex funcionarios, a los que la justicia brasilera investiga por supuestamente atentar contra el Estado de derecho, instaurar fake news y planear el asalto a la sede de los Tres Poderes (08/01/23).

Moraes es "despreciable" dice un pastor leal a Bolsonaro

El expresidente Jair Bolsonaro durante el pasado 13 de abril tuvo una compleja cirugía abdominal de 12 horas producto de una distensión abdominal. Actualmente, se enfrenta a una dura recuperación postoperatoria que, según los médicos, podría extenderse hasta los 3 meses.

Esta nueva operación es la sexta intervención que transita, relacionada con las secuelas del atentado con un arma blanca que sufrió en su primer campaña presidencial (06/09/18).

Este miércoles (23/04/25), un amigo del expresidente, el pastor evángelico de la ultraderecha Silas Malafaia, concurrió al Hospital Estrella del Distrito Federal en donde Bolsonaro se encuentra internado.

Desde la clínica, a través de un video, Malafaia lanzó un dardo directo contra el juez supremo de Brasil, Alexandre de Moraes. En el clip, abiertamente lo llamó un "miserable" por enviarle a Bolsonaro una citación judicial mientras está internado.

“Me quedé boquiabierto cuando el ministro Alexandre de Moraes envió a un funcionario judicial a la UCI para citar a Jair Messias Bolsonaro. Quisiera entender de dónde viene la maldad y la falta de afecto natural de un tipo como este. Esto es una vergüenza. Es una precipitación para condenar a Bolsonaro”, dijo en el clip en el que se lo ve junto a Bolsonaro, acostado en una camilla.

Embed | ÚLTIMA HORA: El pastor brasileño Silas Malafaia, llama al jefe del Tribunal supremo de Brasil Alexandre de Moraes "dictador" y "desgraciado", por enviarle a Jair Bolsonaro una citación judicial al hospital. ¿Estás de acuerdo con él? pic.twitter.com/DKqf2s9fDc — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 24, 2025

"Me gustaría ver a alguien de tu familia en la UCI recibiendo a un oficial de justicia. ¿Qué harías? Armarías un escándalo, ordenarías la detención. Mira el nivel al que has llegado. Esto es la escoria de la moral. Es una vergüenza. Alexandre de Moraes, tengo que llamarte dictador y he dicho que eres un hombre miserable por tu maldad y perversidad", sentenció el pastor evángelico.

