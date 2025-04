Bolsonaro tras la operación, entre la muerte y la resurrección política

Embed BRASIL | Bolsonaro publica video de recuperación tras cirugía de 12 horas



La operación fue la sexta a la que se sometió desde 2018, cuando fue apuñalado mientras estaba en campaña, según informaron informes de noticias locales .



Crédito: Jair M. Bolsonaro vía Storyful pic.twitter.com/RUciuAca91 — CANAL 26 (@canal26noticias) April 16, 2025

Bolsonaro dijo en X que "las primeras 48 horas después de la cirugía son fundamentales para evaluar nuestra recuperación" y que, bajo consejo médico, solo "los familiares y profesionales de la salud están autorizados a acompañar de cerca al paciente".

"Sigo concentrado en el proceso de recuperación, que según tengo entendido fue el procedimiento más invasivo que me ha tocado, buscando fuerzas para levantarme de la cama una vez más, tras enfrentar la sexta cirugía a consecuencia del apuñalamiento sufrido por un exmiembro del PSOL, aliado histórico del PT", escribió, mencionando nuevamente el atentado que sufrió en el 208, el responsable de las últimas seis intervenciones.

El parte médico oficial de Bolsonaro

El Hospital Estrella del Distrito Federal divulgó este miércoles (16/04/25) el boletín oficial del estado de salud del expresidente Jair Bolsonaro.

La clínica privada informó que Bolsonaro aún permanece hospitalizado en terapia intensiva con seguimiento postoperatorio y que estará internado al menos por tres semanas. La rehabilitación llevará alrededor de 3 meses.

Continúa con un programa de fisioterapia motora (levantamiento de la cama) y terapia respiratoria. Se mantiene la recomendación de no recibir visitas y no hay pronóstico para su alta de la UCI Continúa con un programa de fisioterapia motora (levantamiento de la cama) y terapia respiratoria. Se mantiene la recomendación de no recibir visitas y no hay pronóstico para su alta de la UCI

image.png Jair Bolsonaro se encuentra estables tras la cirugía de 12 horas del domingo | IMAGEN FOLHA

Según el parte médico, Bolsonaro presenta buena evolución clínica, sin dolor, sangrado ni otras complicaciones luego de la cirugía del domingo por una obstrucción intestinal, una consecuencia del atentado del 6/09/18.

El martes por la tarde, el cardiólogo Leandro Echenique, del equipo que trata a Jair Bolsonaro (PL), había dicho a Folha que el expresidente estaba "evolucionando mejor de lo esperado", dos días después de haber sido sometido a la cirugía abdominal.

"Está evolucionando mejor de lo esperado. Dada su edad y la complejidad de la cirugía, se considera que su recuperación en estas 48 horas estuvo por encima de la media", declaró Echenique a Folha, quien además precisó que le retiraron la sonda urinaria.

"El presidente es muy fuerte. Le ayuda tener un cuerpo sano, no beber ni fumar, y con un historial de ejercicio físico", añadió.

Más contenido de Urgente24

Caminar de esta manera puede reducir el riesgo de problemas del ritmo cardíaco

Convulsión en UCR Córdoba: Rodrigo de Loredo lima radicales esperando a LLA

Milei festeja dinero del FMI pero la CGT va a la calle e invita a los gobernadores

Guerra sin ganadores: Boom de China antes del desastre arancelario de Trump

Nancy Pazos no se quedó afuera: La defensa ultranza a Lizy Tagliani