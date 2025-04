Habló el médico del papa Francisco: "Hospitalizarlo era inútil"

-Le había prescrito 60 días de convalecencia. ¿No le aconsejaste que evitara trabajar?

-No, porque era por aquí. Él es el Papa. Regresar al trabajo fue parte de la terapia y nunca se puso en peligro. Es como si, al acercarse al final, decidiera hacer lo que tuviera que hacer. Tal como ocurrió el domingo, cuando aceptó la propuesta de su asistente sanitario personal, Massimiliano Strappetti, de pasear por la plaza entre la multitud. O como lo hizo hace diez días.

-¿Qué hizo?

-Me pidió que organizara una reunión con todas las personas que lo habían tratado en Gemelli. Le dije que éramos 70 personas, quizá sería mejor hacerlo después de Pascua, al final de la convalecencia. Su respuesta fue clara: “Me reuniré con ellos el miércoles”. Hoy tengo la clara sensación de que él sentía que tenía que hacer una serie de cosas antes de morir.

Los últimos minutos

-¿Cuando fue advertido?

-El lunes alrededor de las 5:30 me llamó Strappetti: “El Santo Padre está muy enfermo, tenemos que volver a Gemelli”. Prealerté a todos y 20 minutos después estaba allí en Santa Marta, pero parecía difícil pensar que fuera necesaria la hospitalización. Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Me di cuenta que no tenía problemas respiratorios y luego intenté llamarlo pero no respondió. No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta que no había nada más que hacer. "Estaba en coma."

-¿Es inútil siquiera trasladarlo al hospital?

-Corríamos el riesgo de dejarlo morir durante el transporte, le expliqué que la hospitalización habría sido inútil. Strappetti sabía que el Papa quería morir en casa, cuando estábamos en Gemelli siempre lo decía. Falleció poco después. Me quedé allí con Massimiliano, Andrea, las otras enfermeras y las secretarias; Entonces todos llegamos y el cardenal Parolin nos pidió que rezáramos y rezamos el rosario con él. Me sentí privilegiada y ahora puedo decir que lo fui. Esa mañana le di una caricia como última despedida.

-¿Cuándo fue elegido?

-La primera vez que lo conocí en 2018, fue una gran emoción. Yo era cirujano consultor de la Santa Sede y nos invitó a asistir a una misa en Santa Marta. Era como un párroco, daba el sermón y luego al terminar la celebración salía de la iglesia y saludaba a todos uno por uno. Dos años después empezó a sentirse mal del estómago, tenía dolores abdominales muy fuertes y su calidad de vida, con todos los compromisos laborales que tenía, no era la óptima. Se hizo pruebas y escuchó a varios médicos. Tenía una enfermedad diverticular grave. Un día Strappetti me trajo la tomografía computarizada. Tal vez el Papa sabía que yo tenía la mayor experiencia en Italia en cirugía colorrectal y eligió que él lo operara”.

papa-francisco-medico-salud.jpg Los médicos del papa Francisco temieron por su vida durante la prolongada internación por su cuadro de neumonía bilateral.

-¿Y recomendó la cirugía?

-Le dije que las condiciones eran graves pero que tenía que visitarlo. Un día me pidieron ir a la clínica en el Vaticano, después de unas 2 horas me encontré con el Papa que salía en coche. Me miró y dijo: "¿Has visto mi tomografía? Bien, gracias". Y se fue. Esa fue la visita. Me llamaron después de unos días y fui a Santa Marta. Me dijo: “Decidí operarme y te elegí a ti”. Lo visité y sentí toda la responsabilidad. Veamos la agenda. ¿Dónde me van a operar? Yo tenía la sensación clara de que él quería ir a cualquier parte, a cualquier hospital que yo decidiera, pero le respondí, esta vez con mucha firmeza, que si quería ser operado por mí no había otras opciones que el Gemelli. Aceptó, pero con sus propias condiciones: «Llegaré el domingo después del Ángelus. Que nadie se entere. Si se sabe, no me operaré de nuevo».

- ¿Y lograste guardar el secreto?

- ¡Sí! La versión oficial era que llegaba un jefe de estado extranjero y exigía máxima confidencialidad. Especificó que Strappetti tendría que tomar las decisiones en su lugar. Y entonces ocurrió algo que solo puedo revelar ahora.

- ¿Cual?

- Unos minutos antes de la operación Strappetti me dijo que el Papa quería verme. Entré en su habitación y él bendijo mis manos. Fue una emoción increíble, sólo entendí el significado después. Quería decirme que usara mis manos para mi trabajo, pero que en los próximos años usara mis manos con el corazón. Como dicen, eres católico pero ahora tienes algo más. Era un secreto entre nosotros tres, él quería que se supiera y ahora puedo decirlo”.

La amistad

- ¿Eran amigos?

- Podemos decir que nos une un profundo respeto. En aquella ocasión estuvimos en reclusión durante una semana. Hubo complicaciones, pero al tercer día decidió ofrecer pizza. Él se sentó a la cabecera de la mesa y comer a la mesa con él es otro privilegio que me ha dado la vida.

- ¿Que otros?

- Unos meses después me dijo que no quería que el hospital Fatebenefratelli de la Isla Tiberina, en Roma, se vendiera y se convirtiera en un hospital no católico. Él me pidió ayuda. Lo hicimos por su voluntad. Fue un año muy movido porque el hospital se había vendido y faltaba la firma final. Organizó una reunión en Santa Marta y dijo: «Ahora tratemos de ser concretos, no hagamos como esa canción de Mina que dice 'Palabras, palabras, palabras'. Había una deuda de 200 millones. Con dos llamadas telefónicas, una al cardenal Zuppi, asignó los fondos necesarios. La otra mitad la aportó Cavalier Del Vecchio sin esperar nada a cambio. El Papa dijo: «Fue la providencia, este deseo nació de mí». Al final lo presenté al Cavalier Del Vecchio, y fue muy conmovedor porque eran dos personas mayores que se entendieron enseguida y que habían salvado un hospital que era un símbolo de la ciudad».

Luego se produjo la segunda intervención.

"Incluso en ese caso, todo era secreto. Después de la primera operación, cuando estaba a punto de regresar a casa, se adelantó para afirmar claramente la importancia de la salud pública y la importancia de mantener los hospitales católicos con una determinada misión. Lo demostró cuando regresó a Gemelli”, dijo el médico.

- ¿Se ocupará ahora de los embriones?

- Bueno, no sólo eso. Soy ante todo un cirujano oncólogo abdominal. Lo haré con el ministro de Salud Schillaci, como quería el Papa y espero que también con el Vaticano. Veremos".

- Durante su última hospitalización, ¿alguna vez pensó que el Papa no sobreviviría?

- Sí, los procedimientos se iniciaron una noche y luego se llevaron a cabo el lunes. Temíamos lo peor y en cambio sorprendió a todos. Sabíamos hasta el último momento que quería volver a casa para ser Papa. Y no nos decepcionó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

San Pedro no cierra las puertas para despedir al Papa Francisco

En apenas 72 horas, la Inteligencia Artificial logró recrear la vida de Francisco y su "llegada al cielo"

Hinchas hartos: en San Lorenzo se autoconvocaron y piden "que se vayan todos"

De la 'Plata Dulce' al nuevo 'Carry Trade': Aventuras de Joe, Ricky, Toto & Santi