Trump pierde la paciencia con Putin: "Vladimir ¡DETENTE!"

No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No es necesario, y muy mal momento. Vladimir, ¡DETENTE! 5000 soldados a la semana están muriendo. Hagamos el acuerdo de paz No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No es necesario, y muy mal momento. Vladimir, ¡DETENTE! 5000 soldados a la semana están muriendo. Hagamos el acuerdo de paz