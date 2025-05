Marley fue repudiado por los dichos sobre el parto de su hija: "Hubo mucho sangrado"

image.png Marley contó cómo fue el nacimiento de Milenka y generó repudio en redes.

Marley y la polémica por el parto de Milenka

"Estuvimos horas y horas. En un momento viene el médico y me dice que hay mucho sangrado y que hay un nuevo método, como una especie de aspiradora, para poder succionar y acelerar el momento. Me dice: '¿Vos querés eso?'. No, yo no quiero eso. Yo quiero que nazca natural", dijo Marley en primer lugar al hablar con Gente.