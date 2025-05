Nazarena Vélez reveló qué escribió Fabián Rodríguez en su carta de despedida

"A mí me puso una frase en esa carta de despedida que en ese instante me hizo entender todo y mirar todo desde el amor. Me puso: 'Estoy enfermo'. Vos ante una persona enferma no podés hacer nada más que compadecerte, que querer abrazarlo. Que decir: 'Hizo lo que pudo'. Realmente", contó visiblemente consternada.