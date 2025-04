Escenario complejo: La apertura de importaciones genera malestar en la industria

"Entonces, con políticas de este tipo y con expectativas de que esto no cambie, seguramente vamos a afectar cada vez más al sector de los trabajadores, algo que claramente no queremos hacer. El año pasado, a nivel nacional la producción cayó 9 por ciento y los puestos laborales algo más del 2. Se intenta defender a la masa de trabajadores, pero la perspectiva no es buena", aclaró sobre ese sentido.

Por su parte, en cuanto al tipo de cambio y si adhiere a la teoría de que el precio de dólar oficial está atrasado, el industrial santafesino no planteó el tipo de cambio como solución para la competitividad. "Tenemos que trabajar en ver cómo resolvemos un tema tributario que aplica tributos sobre tributos, que tiene tributos distorsivos porque se aplican en cascadas. Así terminaríamos con una presión fiscal enorme. El tema va por allí y en resolver problemas logísticos", indicó.

image.png Preocupación por la liberación de aranceles a productos importados.

Maximiliano Pullaro también lo hizo saber

Por su parte, el gobernador santafesino dialogó con medios locales y remarcó que "Esto nos tiene que llamar a una profunda reflexión que, como Estados Unidos cuida a su industria, nosotros también tenemos que cuidar a la nuestra".

De manera continuada, Pullaro indicóque genera preocupación. "Sabemos que eso va a golpear directamente a la industria en Santa Fe, principalmente a sus pymes", lamentó.

"Tenemos que empezar a mirar de qué manera nosotros cuidamos a quiénes generan empleo, generan crecimiento económico y fundamentalmente a quienes invierten en la Argentina y en Santa Fe", expresó.

