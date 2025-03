Brutal golpe a la industria: Más despidos en Santa Fe

Dentro de ese contexto, González no tardó en apuntar contra el Gobierno de Javier Milei que "no hace nada por la producción, no genera empleo, no impulsa la obra pública, no planifica nada" y aseguró que "es todo timba financiera".

"Este país está conducido por un demente total que apuesta a las bitcoins, a la renta financiera y no al trabajo legítimo y genuino de la industria", criticó en diálogo con Radio 10.

Golpe a la industria

La siderurgia es uno de los sectores más golpeados por la falta de inversión en obra pública y la apertura indiscriminada de importaciones. La planta de Tenaris SIAT, que fabrica tubos para gas domiciliario y estructuras de ingeniería, comenzó a desmoronarse en enero del año pasado. Previamente, en 2022 y 2023, la empresa había experimentado una reactivación significativa, con 150 empleados propios y 30 contratistas. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el grupo Rocca decidió suspender contratos y reducir el plantel.

Cabe recordar que la fuerte caída de la demanda en nuestro país hizo que Acindar trabaje durante el año pasado con apenas el 50% de su capacidad instalada, lo que significó un récord negativo histórico para la planta santafesina, sumado a las suspensiones que siguen picando en punta.

