La película de 1 hora y 30 que mantiene la tensión hasta el último segundo

Ahora bien, si con todo esto, aún no te has convencido de verla, las críticas son un buen punto a favor. Dennis Harvey, de la revista "Variety", comentó: "Perturbadoramente efectiva (...) Es, básicamente, la mejor de las películas sobre mujeres perseguidas en entornos salvajes".

Asimismo, en plataformas como FilmAffinity, los comentarios también recalcaron la intensidad de la película. Manuel, un usuario, escribió: “Hacía rato que un thriller no me transmitía tanta tensión”.

“Gran interpretación de sus protagonistas, buen guion y sólida dirección de Hyams”, agregó otro bajo el seudónimo de Camegcat.

"Una obra que no decepciona", añadió otro usuario.

image.png

Jules Willcox brilla en esta película de Amazon Prime

Los actores también aportan lo suyo para que todo encaje. Jules Willcox hace un trabajo impresionante al interpretar a Jessica, transmitiendo esa mezcla de miedo, angustia y determinación por salir con vida. En el otro extremo, Marc Menchaca, quien interpreta al asesino, aporta una actuación fría y calculadora, lo que hace que cada aparición suya en pantalla genere incomodidad.

Anthony Heald, Jonathan Rosenthal y Katie O'Grady también brillan en sus papeles.

image.png

En simples palabras, "Sola" es el tipo de película que te sumerge en su historia desde el primer minuto y no te suelta hasta que termina. No es una trama compleja ni cargada de giros imposibles, pero lo que ofrece es una experiencia de suspenso eficaz y bien ejecutada. Es un thriller que se disfruta precisamente por lo que no muestra, por el espacio en el que el espectador puede proyectar sus propios temores.

De modo que, si estás buscando un thriller que te mantenga atrapado desde el principio hasta el final, esta película de 97 minutos es sin dudas la opción ideal.

