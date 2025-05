El Papa León XVI ya abrió grieta en la Argentina, mientras arde LLA vs PRO

Live Blog Post

Noche de Libertadores, pero Macri/Milei jugarán su partido

Esta tarde-noche hay Copa Libertadores con participación de clubes argentinos (Vélez Sarsfield vs Olimpia / Talleres vs. Libertad, a las 19; Barcelona vs. River Plate a las 21.30), pero Mauricio Macri y Javier Milei jugarán su propio partido. La duda es si serán rivales o mismo equipo (en PBA, CABA ya descartado...)

Mucha expectativa porque el líder del PRO reaparecerá en la pantalla de A24, a las 21.00, según Infobae. Será después del fracaso de Ficha Limpia que provocó más (y más fuertes) cruces entre ambos espacios políticos. Esta mañana habló Silvia Lospennato en conferencia de prensa, pero luego habló el Presidente y apuntó duramente contra el PRO y contra ella en particular.

Hasta ahora, Macri no habló (ni Lospennato respondió las críticas de Milei).

El Presidente, por su parte, estará desde las 20.00 en el programa 'La Misa', del streaming Carajo, que conduce Daniel Parisini (“Gordo Dan”). Estará acompañado por el vocero y candidato libertario Manuel Adorni, y se espera que sea una extensa conversación, ya que la primera y única vez que visitó esos estudios, el programa terminó durando casi 3 horas.

En las últimas horas, La Libertad Avanza y el PRO tuvieron uno de sus enfrentamientos más fuertes -si no es el más fuerte-: en parte por el fracaso de Ficha Limpia, pero sobre todo por el acercamiento de las elecciones en la Ciudad, donde van enfrentados.

La incógnita es si Macri finalmente pateará el tablero o si priorizará seguir negociando con los libertarios por la lista en PBA. Veremos...