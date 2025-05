"¿Tenés los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana?" le preguntó el presidente al Gordo Dan

es el que hace el trabajo sucio. Antes tenían todo el poder, pero las redes se lo están quitando".

La prensa fue cómplice en la pandemia del "quedate en casa" porque esos eran esenciales y podían salir.

“Los periodistas no tienen coeficiente intelectual. Trato de hablar para el resto de la gente normal, que es más inteligente que ellos. Se equivocan siempre hacia donde hay caja. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gasta fortunas en publicidad”.

Sin embargo, se trata de un primer mandatario que no se anima a debatir. No se animó aún como presidente a dar una sola conferencia de prensa ni una entrevista con periodistas críticos. Sin embargo, se trata de un primer mandatario que no se anima a debatir. No se animó aún como presidente a dar una sola conferencia de prensa ni una entrevista con periodistas críticos.

"El 90 % de los periodistas responden a este patrón".

image.png Gordo Dan en streaming abrazado con funcionarios. Los "periodistas" que entrevistan a Javier Milei

Milei contra los economistas y los políticos opositores

"Estuve vetado y todo lo que me hicieron en 2023 fue obra del catalán “Chantalán” (Antoni Gutiérrez Rubí). Luego… ¿Lo vuelven a contratar los del PRO? Los ñoños republicanos despotrican por lo que hacemos aunque lo que hagamos esté dentro de la ley. Somos el gobierno más republicano de todos”.

“Ese consultor repite las mismas mentiras que decía Sergio Massa en 2023 cuando él mismo lo asesoraba”.

Milei se sintió muy cómodo en La Misa del Gordo Dan.

Este "comunicador" le hizo la siguiente presentación al titular de la Casa Rosada:

-"Milei es el Caballero de la luz"

-"Estoy un poco nervioso, se me acelera el pecho por tamañas figuras como Javier Milei y Manuel Adorni".

-"Luis Caputo es el mejor economista de la historia. Está salvando al país y redefiniendo las teorías a nivel mundial"

-"En mi escenografía tengo la foto de tu equipo, Javier, el día que levantaron el cepo"

"A título personal, yo metería a los periodistas en cana, como hizo Raúl Alfonsín!".