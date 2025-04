Rosario, a fuego vivo: El crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y la lucha por el narcotráfico

image.png

Si bien investigadores sospechan que la muerte de Chicha tuvo relación a la lucha por el control de la barra tras el asesinato de Bracamonte, no se descartan pistas de lazos narcos. El fiscal a cargo es Luis Schiappa Pietra.

Por cierto, los crímenes de Bracamonte y su ladero, Daniel "Rana" Attardo, despertaron la incertidumbre sobre quiénes iban a ser sus sucesores. En primera instancia, se suponía que Leopoldo "Pitito" Martínez, asumiría ese lugar.

Sin embargo, como desprendimiento de la causa, se lo imputó por lo que se encuentra en prisión preventiva por hurto agravado, falso testimonio y encubrimiento, desde el 26 de diciembre, acusado de haber sustraído el celular de Attardo cuando ya había fallecido. Su primo, Marcelo Martínez, también quedó detenido por complicidad al igual que Leila Navarro, hija de "Cara de Goma", otro mano derecha de Bracamonte al que mataron en 2016.

Otro que sonaba como sucesor era el "Turco" Sarat Navas, aunque días antes del último partido de Rosario Central en 2024, su casa fue baleada en un claro mensaje mafioso. Según trascendió, detrás de ese ataque estarían los viejos miembros del grupo "Los Chaperos", desplazados por Bracamonte hace más de 10 años cuando selló su alianza con el clan de Ariel "Guille" Cantero.

Desde que Bracamonte fue asesinado, la barra de Central se encuentra fracturada y sin una conducción clara, lo que ha desatado una escalada violencia entre diferentes facciones con aspiraciones de liderar. Por ahora, "Los Menores" son los que ganan territorio.

La violencia en Rosario nunca disminuyó

Pese a que los números demuestren lo contrario, el ataque a Chicha vuelve a dejar al descubierto la violencia en un territorio que no puede lograr la paz y atraviesa una crisis en materia de seguridad que no da tregua. Rosario, una ciudad que viene arrastrando la inseguridad cada vez más profunda, suma otro caso que confirma que las disputas territoriales y de poder no se resuelven con elecciones internas, sino con armas de fuego.

Se trata del crimen 43 en el departamento Rosario y el cuarto caso de abril.

