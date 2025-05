Sin Ley, Luis Caputo no llegará al colchón aunque alguna desregulación sea positiva

Live Blog Post

Lista Gris: "Javier Milei busca dinero no declarado para dolarizar la economía argentina"

Financial Times: "Javier Milei courts undeclared cash to dollarise Argentina’s economy / Libertarian leader wants $270bn in hidden dollar savings to help phase out peso". Traducción: "Javier Milei busca dinero no declarado para dolarizar la economía argentina / El líder libertario quiere $270 mil millones en ahorros ocultos en dólares para ayudar a eliminar gradualmente el peso."

Cuidado con la Lista Gris del GAFI.

Se cita a Lucio Garay Méndez, analista macroeconómico de EcoGo: “El gobierno se enfrenta a un dilema: intenta enfriar la economía para reducir los precios lo máximo posible, pero al mismo tiempo quiere que el nivel de actividad siga aumentando. Ahí es donde podrían entrar estos dólares”.