Hay esperanza para la ELA: Un nuevo fármaco sorprende con mejoras reales

Un tratamiento experimental con ulefnersen logró que dos pacientes con ELA agresiva mejoraran notablemente: una recuperó movilidad y respiración, y otro evitó desarrollar síntomas durante años.

En un estudio publicado en The Lancet, se analizaron 12 pacientes con una forma muy poco común pero brutal de ELA, causada por mutaciones en el gen FUS, que ataca desde la adolescencia. Es tan agresiva que muchos no llegan a los 30. Dos de esos pacientes rompieron todos los pronósticos: una mujer, que ya no caminaba ni respiraba por sus propios medios, volvió a hacerlo tras recibir el tratamiento en 2020. El otro, un hombre de unos 35 que todavía no tenía síntomas pero ya mostraba señales eléctricas de que se venía lo peor, llevaba tres años sin desarrollar la enfermedad.