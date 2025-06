Pullaro se vuelve a plantar contra Nación: "Arrodillados nunca"

Vale tener en cuenta que no es la primera vez que la Provincia se ve obligada a judicializar la defensa de sus intereses ante la Nación. Gobiernos de diferentes espacios políticos han atravesado esta instancia. Hermes Binner fue el primero en presentar un reclamo ante la Corte Suprema por fondos coparticipables no girados. Años más tarde, Miguel Lifschitz sostuvo esa disputa y posteriormente Perotti quien, si bien logró un fallo favorable, terminó aceptando el pago mediante bonos, lo que diluyó el impacto económico real de la sentencia.

image.png Pullaro irá con Perotti y Bonfatti.

Ahora será el turno de Pullaro quien, además de insistir con la vía judicial, refuerza el reclamo con un fuerte respaldo institucional y político. Con el acompañamiento de Perotti y Bonfatti, no sólo se busca mostrar unión de la dirigencia santafesina, sino también instalar en la agenda nacional un problema que afecta directamente la sustentabilidad del sistema previsional provincial.

Cada una de las partes llevará sus números y sus argumentos. En declaraciones a la prensa, el gobernador adelantó qué dirá Santa Fe. "Será el momento para que podamos esgrimir los argumentos que tiene la Provincia a fin de que Nación nos empiece a pagar el fondo de la deuda, que es lo que nos debería haber pagado durante todos estos años; pero también, el flujo de la deuda", expresó.

"Vamos a defender a la Provincia y vamos a volver con los recursos de la Provincia. Y si no volvemos con los recursos que nos tienen que dar porque nos corresponden, la provincia de Santa Fe no se va a arrodillar ante Nación. Vamos a seguir reclamando hasta que la Corte Suprema de Justicia diga cuánto nos deben y cómo nos van a pagar, pero a nosotros, arrodillados, no nos van a tener nunca". "Vamos a defender a la Provincia y vamos a volver con los recursos de la Provincia. Y si no volvemos con los recursos que nos tienen que dar porque nos corresponden, la provincia de Santa Fe no se va a arrodillar ante Nación. Vamos a seguir reclamando hasta que la Corte Suprema de Justicia diga cuánto nos deben y cómo nos van a pagar, pero a nosotros, arrodillados, no nos van a tener nunca".

Audiencia clave

El reclamo de Santa Fe pone en evidencia una situación de asimetría y demora crónica en la distribución de recursos federales, algo que también afecta a otras provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional.

Sin embargo, el caso santafesino cobra relevancia particular por su reiteración en el tiempo y por la necesidad de que se siente un precedente institucional firme para evitar que estos conflictos se eternicen en los despachos judiciales.

En tanto, este miércoles, la audiencia en la Corte no solo será fundamental para el futuro de las finanzas provinciales, también una oportunidad para que el federalismo deje de ser una consigna y se traduzca en hechos concretos. Además de los números de una deuda, se pone en juego el principio de equidad entre Nación y provincias.

image.png Demanda millonaria.

